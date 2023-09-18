Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки
Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».
На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.
Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.