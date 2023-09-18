Украинская саблистка Харлан испугалась окончания карьеры после скандала на ЧМ

Tекст: Вера Басилая

В интервью The Guardian Харлан заявила, что после скандала на ЧМ чувствовала себя «хуже всего в жизни», и подумала, что все кончено, и ее карьера закончилась.

По ее словам, она узнала, что ей придется сражаться с россиянкой за три дня до турнира, и не могла поверить в то, что это происходит, но «приказала себе не думать об этом», потому что «нужно было сделать свою работу», передает РИА «Новости».

Харлан рассказала, что минспорта Украины дало разрешение на бой с россиянкой только накануне соревнований, после чего ей пришлось поговорить с тренером, семьей и психологом. Она также обратила внимание на лицо рефери во время боя, который был «бледен как полотно и почти плакал». По ее словам, он был вынужден показать черную карточку, хотя она умоляла его этого не делать.

«Этой черной карточкой они уничтожили всех: рефери, меня, мою федерацию, мою страну», – считает олимпийская чемпионка.

Саблистка считает, что Россия хотела использовать рукопожатие как знак мира, чтобы сфотографировать и заснять этот момент на видео и показать, что страны вместе.

«Я была готова бороться, предложить следовать ковидному протоколу. Я сказала ей, что не пожму руку, я не произнесла ничего плохого, все было очень профессионально и прямо. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, готовилась к этому, но не могла подготовиться к ее реакции и ко всему, что за этим последовало», – заявила Драган.

Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.