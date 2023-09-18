Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
Небензя опроверг зависимость спасения голодающих от возобновления зерновой сделки
Небензя опроверг слова о зависимости возобновления зерновой сделки и спасения голодающих
Заявления всемирной организации о том, что от зерновой сделки якобы зависит спасение голодающих по всему миру, не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, различные функционеры и пресс-служба всемирной организации делают громкие заявления о том, что якобы от «черноморской инициативы» (украинской части) дескать, зависит спасение голодающих по всему миру. Небензя подчеркнул, что Россия не раз приводила факты и цифры, что это не так, передает РИА «Новости».
Он также опроверг утверждения о том, что выход России из договоренности повлек рост цен на рынках продовольствия. По его данным, они продолжают снижаться, а консультации по черноморской инициативе между Россией и ООН продолжаются.
Также Небензя отметил, что США не предлагали России двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что в случае получения предложения о встрече, Россия рассмотрит его, «как и все другие».
Ранее Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану.
Напомним, Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.