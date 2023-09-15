Небензя сравнил гуманитарную помощь ООН Украине, Сирии и Афганистану

Небензя в ООН назвал Украину лидером по привлечению донорской помощи среди государств

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН Небензя со ссылкой на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что гуманитарная помощь требуется 360 млн жителей Земли. Для выполнения страновых гуманитарных планов в 2023 году ООН нужно 55,2 млрд долларов, а получено лишь 15, 8 млрд (29%), передает РИА «Новости».

Постпред России указал, что нехватка донорских средств почти в два раза больше, чем «весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным «крылом» ООН» в 2016 году (20 млрд).

Он указал, что в привлечении донорского внимания лидирует Украина – для гуманитарной помощи этой стране ООН только в 2023 году уже получила 1,83 млрд долларов, что на 300 млн долларов больше, чем для поддержки Сирии и на 1 млрд больше, чем помощь жителям Афганистана.

Небензя отметил, что Афганистан «в полной мере вкусил «экспериментальную демократизацию» США и НАТО». По его словам, «многие из этих людей теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи». «Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить», – заявил Небензя.

Также постпред указал на «положение в государствах Африки, чье самостоятельное экономическое и сельскохозяйственное развитие на протяжении десятилетий ограничивается бывшими метрополиями сознательно, к чему прибавляются и неоколониальные инструменты, что лишь усугубляет зависимость упомянутых стран», передает ТАСС.

В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп пояснил, что средства пойдут на гуманитарные цели, развитие реформ, поддержку правоохранителей, разминирование и военные цели.