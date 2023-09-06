США объяснили, на что выделяют деньги для Украины

Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи для Украины

Tекст: Антон Антонов

Как указали в Госдепе, 206 млн долларов выделяется на «критически важную поддержку», в том числе еду и питьевую воду для людей, продолжающих находиться на Украине, и беженцев. 203 млн планируется потратить на поддержку «прозрачности и подотчетности госучреждений», «верховенства закона и правосудия», а также на развитие антикоррупционных реформ.

Еще 300 млн выделяется для правоохранительных органов, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам, передает РИА «Новости».

90,5 млн направят на разминирование, 100 млн – на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины, 5,4 млн из конфискованных российских активов – на поддержку украинских ветеранов, 175 млн – на военную помощь за счет арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее военное оборудование.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Кроме того, США заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.