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    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    25 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    17 комментариев
    18 сентября 2023, 06:20

    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России

    Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские СМИ выразили разочарование в связи с ситуацией в России, посмотрев видео, снятое россиянкой в российских магазинах.

    Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».

    O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.

    Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.

    O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».

    Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.

    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (30)
    17 сентября 2023, 18:48
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

    Коментарии (37)
    17 сентября 2023, 17:58
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.

    Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.

    В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.

    Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

    Коментарии (27)
    18 сентября 2023, 00:57
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин («Дунай»), сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

    Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

    Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

    Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

    В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.

    Коментарии (3)
    17 сентября 2023, 14:12
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.

    Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и боевую машину РСЗО «Град».

    В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М119 производства США и одно орудие Д-30.

    В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинской бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Уточняется, что российская армия поразила до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.

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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (6)
    17 сентября 2023, 16:28
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    @ khoda.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончался экс-руководитель украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута, заявил действующий глава подконтрольной киевскому режиму части этого региона Александр Прокудин.

    Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил Прокудин, передает РИА «Новости».

    По данным украинской прессы, его якобы довели до того, что он свел счеты с жизнью, политика обвиняли в «сдаче Херсона». Официальных обвинений в его адрес не выдвигалось.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 00:48
    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

    Взрывы произошли в Измаиле Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Измаиле Одесской области Украины слышны мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также предупреждение действовало в Николаевской области. Сейчас воздушная тревога отменена в обоих регионах, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают, что взрывы произошли в городе Херсон, который удерживают украинские войска.

    Накануне сообщалось о взрыве в городе Очакове Николаевской области Украины.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 00:27
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

    Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве

    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов заявил, что Россия всю свою историю сталкивалась с вооруженными конфликтами, в связи с этим он не ждет, что Россия когда-либо примет решение сдаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, прежде Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуть контроль над Крымом. Он также утверждал, что ожидаемый Киевом выход вооруженных сил Украины на границы 1991 года – завершение только первого этапа конфликта.

    Коментарии (5)
    17 сентября 2023, 22:52
    В Севастополе рассказали о применении аэрозольной маскировки в районе Южной бухты

    Губернатор Развожаев объяснил дым в районе Южной бухты Севастополя использованием аэрозольной маскировки

    Tекст: Антон Антонов

    Дым в районе Южной бухты вызван табельными средствами аэрозольной маскировки, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию от Черноморского флота.

    Развожаев в Telegram призвал жителей города «не переживать», отметив, что «запах неприятный, но это абсолютно безопасно».

    Позднее он сообщил, что «спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне». Пострадавших и повреждений объектов нет.

    Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом двух украинских беспилотников около 20.30 мск и еще одного около 21.30 мск.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 20:53
    Шольц сказал, что условием мирных переговоров по Украине является вывод ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Условие для начала мирных переговоров – согласие президента России Владимира Путина на вывод войск, сказал Шольц, передает РИА «Новости».

    По его словам, призывы к переговорам «циничны».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта на украинской территории.

    Коментарии (13)
    17 сентября 2023, 16:42
    Сийярто призвал скорей завершить конфликт на Украине для сохранения жизни венгров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории должен закончиться как можно скорее, Будапешт не желает, чтобы в нем гибли живущие в Закарпатье венгры, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    На Украине живет большая венгерская община, ее членов мобилизуют в ВСУ, и эти венгры погибают, Венгрия не хочет «терять жизни венгров», заявил Сийярто в интервью Bloomberg, передает ТАСС.

    Необходимо закончить конфликт как можно скорее, нужно прекратить огонь и начать мирные переговоры, подчеркнул глава МИД страны.

    Венгрия не согласна с мнением западноевропейских стран о том, что условия для мирных переговоров «недостаточно хороши», это не тот случай. Нынешние условия для мирных переговоров «намного хуже, чем были вчера», но они лучше, «чем будут завтра», подчеркнул Сийярто.

    В августе Сийярто заявлял, что Евросоюз принял ошибочные решения в отношении украинского конфликта, что ослабило экономику и безопасность ЕС.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 23:59
    Украина собралась составить реестры сбежавших от мобилизации граждан

    Подоляк пригрозил сбежавшим за границу от мобилизации гражданам Украины «проблемами при возвращении»

    Украина собралась составить реестры сбежавших от мобилизации граждан
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчин, которые на основании фиктивных справок сбежали за границу от мобилизации, ждут «проблемы при возвращении» на Украину, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк рассказал о планах Киева добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Как сообщил Подоляк, придется «в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Он признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим украинские власти не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении в Украину». Как заявил Подоляк, если они сейчас не вернутся, то после окончания конфликта «у них будут определенные юридические проблемы – будут выясняться основания, на которых они покинули страну».

    Напомним, на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Также сообщалось, что Украина направляет иски о выдаче Киеву мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 04:28
    В Daily Mail призвали не считать Украину «абсолютным добром»

    Daily Mail заявила о затягивании Западом конфликта на Украине из-за изображения Киева «абсолютным добром»

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы конфликт на Украине не изображался на Западе «в грубо-примитивных сказочных терминах», ситуацию можно было бы урегулировать быстрее, заявил журналист Питер Хитченс.

    Хитченс считает, что на Западе начинают думать о прекращении поддержки Киева. В частности, он указал на статью «Откажется ли Запад от Украины?» в Foreign Affairs. Хитченс считает, что можно было «достичь нынешней стадии раньше», если бы на Западе конфликт «не изображали так широко как сверхпростую битву между абсолютным добром и абсолютным злом». «Это не так», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Как заявил Хитченс, «лучше поздно, чем никогда». Он считает, что Запад должен добиваться надежного мира, если заботится о народе Украины, а не подпитывать конфликт, в котором гибнут украинцы. Также он не понимает, почему Великобритании так важно участвовать в дорогостоящем конфликте в Юго-Восточной Европе. Хитченс заявил, что конфликт идет между двумя частями расколовшейся Советской империи.

    Напомним, Хитченс заявлял, что решение британских властей о вовлечении своих вооруженных сил в конфликт на Украине свидетельствует об их недемократичности. Выгоду от украинского кризиса извлекут США, поскольку американский правящий класс напуган возможностью усиления роли России на мировой арене, считает он.

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    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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