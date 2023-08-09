В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
Поляки пожаловались на большое число туристов из России в Таиланде
Wirtualna Polska: Поляки жалуются на большое число туристов из России в Таиланде
Туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия, сообщает Wirtualna Polska.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, что поляки призывают россиян «ехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве», другие туристы из Польши отмечают, что курорт похож на «маленькую Россию».
Кроме того, одна из туристок указала на то, что в меню ресторанов, а также в названиях магазинов и даже на этикетках продуктов используется кириллица. Более того, тайцы часто принимают поляков за россиян и говорят «привет».
Напомним, Польша активно проводит русофобскую политику в отношении России.
В июле глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Польша пообещала симметрично ответить на закрытие диппредставительств в России.