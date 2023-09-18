Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Москвичам пообещали летнюю погоду
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил о летней погоде в Москве с четверга
С четверга в Москве ожидается «настоящая летняя погода», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что в понедельник будет 18–20 градусов тепла, во вторник – 19-21, в среду – 17-19; возможны дожди. В четверг температура воздуха поднимется до 20–24 градусов, а в пятницу – до 21–26. Вильфанд отметил, что «это августовская погода», для сентября на шесть градусов «выше нормы». Он пояснил, что тепло придет в столицу с воздушными массами со Средиземемного моря и частично с Африканского побережья, передает ТАСС.
Напомним, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как победить осенний стресс и вирусы.