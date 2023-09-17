Как победить осенний стресс и вирусы

Эндокринолог Павлова рассказала о правильной подготовке организма к осенне-зимнему периоду

Tекст: Татьяна Косолапова

Стремительное снижение температуры за окном, дождь и ветер создают идеальную среду для распространения простудных заболеваний. На все это наслаивается и стресс, который возникает из-за многих факторов: дни становятся короче и холоднее, пора отпусков прошла, дальше будет только пасмурнее, холоднее и темнее.

О том, как переход с лета в осень и зиму сказывается на организме человека, как эти негативные факторы усугубляет стресс, выработка каких гормонов губит иммунную систему организма и как сохранить свое физическое и психологическое здоровье в унылую осеннюю пору газете ВЗГЛЯД рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.



ВЗГЛЯД: Зухра Шариповна, чем опасна смена сезонов и как к ней правильно подготовиться?



Зухра Павлова: Как бы это ни было банально, но от настроя зависит половина успеха. То есть, если говорить себе, что осенью слякоть и уныние, зимой холода и депрессия, то еще до наступления холодов человек начнет себя чувствовать хуже.

Полностью согласна с фразой, что у природы нет плохой погоды. Посмотрите на осень или зиму с позиции тех поэтов и художников, которые видели красоту этих сезонов так, что невозможно не полюбить волшебство мироздания.

Все мы знаем, что изменения температуры окружающей среды требуют и своевременной смены одежды. Голые щиколотки и шея, излишне легкая одежда – это прямой путь к переохлаждению и заболеваниям. Задайте вопрос вашему врачу, не пора ли вам принимать поливитаминные препараты, так как потребность в них вырастает, а их количество в еде уменьшается. Дефицит микроэлементов – это одно из тех состояний, которые могут способствовать снижению защитных функций организма и менее эффективной адаптации к изменениям сезонов погоды.

ВЗГЛЯД: Стоит ли подкреплять свой иммунитет искусственными витаминами, учитывая, что только что было лето – и мы получали богатые натуральными витаминами свежие овощи, фрукты, ягоды?

З. Ш.: Наесться витаминами впрок сложно, кроме, например, витамина D3. Он жирорастворимый и накапливается в жировой ткани, постепенно расходуясь. Но и его нельзя запасти однажды навсегда.

Несмотря на то, что было лето, солнце, овощи и фрукты и у кого-то отпуск, была и работа, стрессы, недосыпы и повышенная потребность в этих витаминах. Поливитаминные комплексы – не панацея, но они способны решить много задач.

Одно важное условие – их необходимость для каждого конкретного человека определяет врач. Даже витамин С нельзя принимать постоянно и в средних дозах. У всего есть свои показания и противопоказания.

ВЗГЛЯД: А какая категория людей наиболее чувствительна к смене сезона?

З. Ш.: Как правило, самыми чувствительными людьми к смене сезона являются пожилые граждане, люди любого возраста с хроническими заболеваниями и те, кто подвержен длительным хроническим стрессам.

ВЗГЛЯД: На носу сезон вирусов. Какую опасность они несут, можно ли переносить простуду на ногах?

З. Ш.: Вирусные заболевания иногда не только протекают тяжело, но и способны нанести организму непоправимый вред, вызвать осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Кроме того, что вы можете навредить своему организму, вы становитесь источником инфекции для окружающих вас людей, в том числе ослабленных, пожилых, беременных, которым априори сложнее бороться с вирусными заболеваниями. Да и детей мы также подвергаем риску заражения, если переносим вирусные инфекции на ногах, посещая работу, общественный транспорт и организации.

ВЗГЛЯД: Что нужно делать, чтобы минимизировать риск заражения вирусными заболеваниями?

З. Ш.: Самым лучшим средством является здоровый образ жизни, который способствует формированию и удержанию крепкого здоровья. Мы не можем самоизолироваться навсегда и будем сталкиваться с различными вирусами и бактериями. Задача иммунной системы – не дать развиться заболеванию или максимально быстро справиться с инфекцией, не позволяя ей наносить урон организму.

Постоянно активная работающая мышечная масса, хороший полноценный здоровый сон, правильное питание, компенсирующее потребности организма в макро- и микронутриентах позволяет поддерживать правильный состав тела, эффективную иммунную и другие системы, что сбережет ваше здоровье при контакте с вирусами.

Также стоит соблюдать элементарные правила: не контактируйте с больными людьми, не посещайте людные места в помещениях в сезон вирусных инфекций, используйте защитные средства, если сами болеете и идете на прием в поликлинику.

ВЗГЛЯД: Нужно ли в связи со смещением светового дня менять график сна? Когда в принципе лучше ложиться спать?

З. Ш.: Спать нужно укладываться до 23 часов. Это время связано с циркадными ритмами нашего организма, с ритмами различных гормонов, биологически активных веществ, а соответственно, работой всей системы. Когда наступает лето, а день становится длиннее, многие смещают время засыпания на более раннее, идут ко сну в 22, а не в 23 часа. Это нормально.

Но многие сейчас не могут себе этого позволить, так как им нужно, вернувшись с работы, приготовить ужин, накормить домочадцев, сделать уроки с детьми, погулять с собакой. В итоге сон откладывается на более позднее время.

Эта ситуация воспринимается нашим организмом как стрессовая. Включаются адаптационные механизмы и потребность в гормоне кортизоле постоянно растет. Кортизол – не единственный гормон в нашем организме, но только он наделен таким количеством полномочий. Кстати, он является «председателем правления» иммунной системы. Если постоянно укладываться спать за полночь, да еще и не высыпаться, то более частые простудные и не только заболевания не заставят себя ждать.

ВЗГЛЯД: Как нынешний информационный фон – сообщения о колебаниях курса валют, об атаках беспилотников и прочее – влияет на человека? Какие есть опасности и что делать, чтобы их избежать?

З. Ш.: Информационный поток, тем паче негативная информация, является стрессовым компонентом. Так как каждый день происходят разные события, то стресс становится перманентным.

Это совершенно не физиологично для человека. Постоянные стрессы способствуют развитию воспалительных реакций, а кратковременный стресс, наоборот, противовоспалительным реакциям. Иначе говоря, короткие стрессы делают нас сильнее и физически, и психологически, а постоянные стрессы угнетают психику, способствуя развитию тревожно-депрессивных состояний.

ВЗГЛЯД: Почему от стресса кто-то худеет, а кто-то набирает вес?

З. Ш.: Людей, которые не могут есть, когда они нервничают, значительно меньше тех, кто «заедает» эмоции – как негативные, так и позитивные. У тех, кто не может есть, подавляется активность центра голода, часто возникает спастическая реакция в желудочно-кишечном тракте, и меньше всего они думают о еде.

А у другой части населения наоборот: еда превращается в единственный спасательный круг, который помогает справиться со стрессом. Правда, потом многие начинают себя корить за чревоугодие, тем самым усиливая стрессогенность ситуации.

ВЗГЛЯД: Можно ли заедать плохое настроение сладостями?

З. Ш.: Теоретически и даже практически можно, но в итоге мы получим еще больше стресса, так как кроме плохих внешних событий у нас ухудшится здоровье, произойдет набор веса вплоть до ожирения, а там и метаболический синдром не заставит себя ждать с гипертонической болезнью, атеросклерозом, подагрой, сахарным диабетом второго типа и прочими ужасами.

ВЗГЛЯД: Рацион питания россиян тоже меняется. Если раньше все ели котлетки, супчик и пюре, то теперь есть возможность заказать блюда практически любой кухни мира. Насколько полезно выросшему в средней полосе России человеку питаться суши, пловом и шаурмой?

З. Ш.: Опасность готовой еды прежде всего состоит в том, что в погоне за вкусовыми качествами производители могут забыть, что в приоритете должна быть безопасность, то есть диетическая составляющая пищи. Чем меньше в пище конечных продуктов гликирования (глюкоза, фруктоза и т. д.), а именно они придают яркий вкус еде, тем больше продолжительность жизни человека и самое главное – качественной жизни.

Пища разных народов может быть вполне приемлемой и даже полезной, но какие-то продукты или способы приготовления могут не подходить тому или иному человеку. Хотелось бы, чтобы всегда был взвешенный и разумный подход. И как нельзя лучше здесь подходит пословица: «что русскому хорошо, то кому-то другому не очень».

Например, в кухне Юго-Восточной Азии много блюд из сои. Не всем представителям нашей страны соя будет полезной, потому что компоненты этого растения не всегда легко перевариваются и усваиваются, у ряда людей на сою и вовсе может быть пищевая непереносимость.