ТАСС сообщил о готовности Трампа встретиться с Исибой до инаугурации в январе 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба может встретиться с Дональдом Трампом в период с 13 по 19 января до инаугурации нового президента США. Источники газеты «Иомиури» утверждают, что Трамп предложил провести встречу в это время. Однако японское правительство считает визит более предпочтительным после инаугурации, чтобы избежать возможных дополнительных обязательств, которые могут возникнуть при встрече до официального вступления Трампа в должность.



Японские власти опасаются, что поспешность в переговорах может привести к нежелательным последствиям, таким как увеличение доли Японии в расходах на оборону. Источник в правительстве Японии отметил, что на данный момент нет неотложных вопросов, требующих срочного обсуждения с США. Несмотря на это, Токио начал изучать возможность визита Исибы в США в январе.

Ранее, в ноябре, Исиба планировал встречу с Трампом во время своей поездки в Перу и Бразилию, но тогда ему было отказано из-за юридических ограничений для встреч с иностранными лидерами до инаугурации. Тем временем, 16 декабря, Трамп провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнув близость отношений между лидерами двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики. В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией.