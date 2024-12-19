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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    19 декабря 2024, 04:29 • Новости дня

    Стало известно о подготовке встречи Исибы и Трампа до инаугурации

    ТАСС сообщил о готовности Трампа встретиться с Исибой до инаугурации в январе 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, но в Токио опасаются, что это может привести к нежелательным обязательствам, таким как увеличение расходов на оборону.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба может встретиться с Дональдом Трампом в период с 13 по 19 января до инаугурации нового президента США. Источники газеты «Иомиури» утверждают, что Трамп предложил провести встречу в это время. Однако японское правительство считает визит более предпочтительным после инаугурации, чтобы избежать возможных дополнительных обязательств, которые могут возникнуть при встрече до официального вступления Трампа в должность.

    Японские власти опасаются, что поспешность в переговорах может привести к нежелательным последствиям, таким как увеличение доли Японии в расходах на оборону. Источник в правительстве Японии отметил, что на данный момент нет неотложных вопросов, требующих срочного обсуждения с США. Несмотря на это, Токио начал изучать возможность визита Исибы в США в январе.

    Ранее, в ноябре, Исиба планировал встречу с Трампом во время своей поездки в Перу и Бразилию, но тогда ему было отказано из-за юридических ограничений для встреч с иностранными лидерами до инаугурации. Тем временем, 16 декабря, Трамп провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнув близость отношений между лидерами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики. В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией.

    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

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    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Крушение однополярного мира ведет к победе традиционных ценностей

    Политолог Баширов: Демократы в США проиграли, потому что Америка проголосовала за традиционные ценности

    Эксперт: Крушение однополярного мира ведет к победе традиционных ценностей
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    На выборах в странах Запада все чаще побеждают политики, которые поддерживают ценности, схожие с российскими, сказал политолог Марат Баширов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – пояснил он.

    Напомним, одним из главных событий года в США стало поражение на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и, соответственно, победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    19 декабря 2024, 00:18 • Новости дня
    МИД КНДР назвал страны Запада «сворой гангстеров» из-за заявления G7

    МИД КНДР заявил об эффективности сотрудничества с Россией для сдерживания Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира.

    Как сообщает ТАСС, представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что истерия США и стран Запада по поводу сотрудничества между КНДР и Россией свидетельствует об эффективности этого взаимодействия для обеспечения паритета сил. Также отмечается, что это сотрудничество способствует сдерживанию агрессивных действий Вашингтона и его союзников.

    ЦТАК привело слова представителя КНДР: «Истерия враждебных сил в отношении корейско-российских отношений свидетельствует, что укрепленное взаимодействие между независимыми суверенными государствами очень эффективно для обеспечения паритета сил, необходимых для сдерживания расширения США и Западом злобных сил, для защиты глобального мира и безопасности».

    МИД КНДР подчеркнул, что страна намерена продолжать защищать свои законные права как суверенное государство и прилагать усилия для поддержания мира и безопасности в регионе и на планете.

    Кроме того, Пхеньян выразил открытый протест против заявления G7 и ряда стран Запада, которое, по мнению МИД КНДР, искажает суть нормальных отношений между КНДР и Россией. В ведомстве отметили, что враждебные действия США и их союзников представляют собой угрозу для глобального мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предупреждал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР. Правительство Японии заявило о возможности введения санкций против России и КНДР из-за предполагаемого военного сотрудничества между этими странами, о чем сообщал министр иностранных дел Такэси Ивая. МИД Республики Корея сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и 15 юридических лиц в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

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    18 декабря 2024, 05:40 • Новости дня
    В Японии запустили первую частную ракету со спутниками

    Японская Space One впервые запустила частную ракету Kairos-2 с пятью спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    Японская компания Space One осуществила успешный запуск ракеты Kairos-2 с пятью спутниками, что стало первым подобным достижением в стране без участия государства.

    Японская космическая компания Space One осуществила запуск своей первой полностью частной ракеты Kairos-2. Ракета вывела на орбиту пять спутников, что стало важным шагом для частного космического сектора в Японии. Запуск состоялся с собственной стартовой площадки компании, расположенной в префектуре Вакаяма.передает ТАСС.

    Kairos-2 – твердотопливная трехступенчатая ракета длиной 18 метров и массой около 23 тонн. Компания ведет разработку этой ракеты с 2018 года, хотя первая попытка запуска закончилась аварией. В марте этого года ракета потерпела неудачу, взорвавшись вскоре после старта.

    Space One, базирующаяся в Токио, планирует в ближайшие годы увеличить количество запусков до тридцати в год. Они намерены предложить коммерческие услуги по конкурентоспособным ценам. В дальнейшем компания планирует увеличивать мощность ракет для запуска более тяжелых спутников.

    Финансируемое государством Японское агентство аэрокосмических исследований за последнее десятилетие успешно осуществило более 30 запусков. Также компания Mitsubishi Heavy Industries регулярно проводит запуски спутников с государственного космодрома.

    Ранее японский лунный зонд SLIM смог совершить посадку на Луну в 55 м от намеченной цели.

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    18 декабря 2024, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил жилет выживания для летчиков

    Ростех разработал жилет с аварийным запасом для летчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» создала современный носимый аварийный запас для пилотов, включающий в себя жилет с броней, маяк и компас.

    Ростех разработал новый носимый аварийный запас (НАЗ) для выживания летчиков в экстремальных условиях, сообщает РИА «Новости». Жилет содержит необходимые элементы для выживания, включая воду, фонарь-маяк с инфракрасным модулем, особый компас, нож и аптечку. Комплект также оснащен встроенной броней и универсальной кобурой для пистолета, облегчающей переноску перегрузок.

    Ранее такие жилеты с аварийным запасом не выпускались серийно. Обычно аварийные запасы хранятся отдельно от экипажа и могут быть утеряны или повреждены. Новый жилет будет всегда с пилотом, обеспечивая более надежную защиту.

    В Ростехе сообщили: «Специально для нового НАЗ создан фонарь-маяк с инфракрасным модулем. Такой маяк позволяет обнаружить потерпевшего аварию летчика ночью с расстояния до трех километров». Фонарь также способен светить синим светом для обнаружения следов крови и излучать в тепловом диапазоне.

    В жилете также имеется мягкая фляга с водой и дополнительная емкость с фильтром для ее очистки. Встроенная система эвакуации с лентами и карабинами позволяет быстро извлекать летчика из воздушного судна или с земли. Серийное производство жилетов запланировано на 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил дрон «Депеша», который оснащен системой оптоволоконного управления. Ростех разработал искусственный интеллект, способный прогнозировать катаклизмы. Кроме того, Ростех завершил испытания клея, предназначенного для использования в военной электронике.

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    18 декабря 2024, 08:53 • Новости дня
    Япония выразила сожаление из-за отказа Дании экстрадировать основателя Greenpeace

    Япония выразила сожаление из-за отказа Дании экстрадировать основателя Greenpeace Уотсона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением Дании отказать в экстрадиции Пола Уотсона, основателя Greenpeace и Sea Shepherd, которого Япония обвиняет в акциях против китобойного промысла.

    Правительство Японии выразило сожаление по поводу отказа Дании экстрадировать основателя Greenpeace и Sea Shepherd Пола Уотсона, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь Есимаса Хаяси, выступая на пресс-конференции, подчеркнул: «Мы выражаем сожаление в связи с тем, что наш запрос на экстрадицию не был удовлетворен». Он добавил, что Япония продолжит действовать в рамках закона.

    Пол Уотсон, известный активист и основатель ряда природоохранных организаций, был арестован в Гренландии в июле по международному ордеру, выданному Японией еще в 2012 году из-за его акций против китобойного промысла. Японские СМИ часто называют его «эко-террористом». Уотсон направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о предоставлении политического убежища, заявляя о политически мотивированном преследовании со стороны Японии.

    Франция поддержала активиста, потребовав от Дании его освобождения. Уотсон также запросил французское гражданство. На днях он был освобожден из-под стражи, а Дания отказала в экстрадиции, что вызвало недовольство японских властей. Уотсон, исключенный из Greenpeace в 1977 году и из совета директоров Sea Shepherd в 2022 году, основал новую организацию Captain Paul Watson Foundation.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония решила отказаться от добычи китов в водах Антарктики из-за угроз со стороны радикальной экологической организации Sea Shepherd. Представители Sea Shepherd заявляли, что их катер «Ади Джил», напоминающий внешним видом самолет-невидимку, был взят на таран у бухты Содружества.

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    18 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

    Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».

    Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

    Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о завершении формальностей по 45-му пакету военной помощи на сумму 100 млн евро. Он также сообщил о планах отправки 46-го транша в январе, но отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок.

    С февраля 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на более чем 14 млрд злотых, что составляет около 3,23 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, а премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

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    18 декабря 2024, 09:39 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о планах спецпосланника Трампа посетить Киев и Москву

    Bloomberg: Спецпосланник Трампа посетит Киев и готов поехать в Москву для мирных переговоров

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России, Кит Келлог, планирует визит в Киев в следующем месяце, он также готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров, сообщает Bloomberg.

    Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце, пишет Bloomberg. Он также намерен отправиться в Лондон, Париж и Рим, чтобы собрать информацию о ситуации.

    Пока неясно, состоится ли визит Келлога в Москву, однако его готовность к поездке в российскую столицу после инаугурации Трампа 20 января может стать значительным шагом на фоне санкций против России, отмечает агентство.

    В новой должности Келлогу потребуется объяснить мировым лидерам стратегию Трампа в отношении украинского конфликта. Трамп, в частности, обещал вооружить Украину, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

    В понедельник Трамп дал понять, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. «Он должен быть готов заключить сделку, это все», – сказал Трамп в своем клубе Мар-а-Лаго в Флориде.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского.

    Ранее дипломат Константин Долгов пояснил, что Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины.

    Решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил, между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

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    19 декабря 2024, 02:36 • Новости дня
    Небензя обвинил НАТО в двойных стандартах по КНДР

    Небензя указал на неконфронтационный характер договора России с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал НАТО за двойные стандарты в отношении сотрудничества Москвы с КНДР, подчеркнув, что это партнерство носит оборонительный характер.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неконфронтационном характере сотрудничества Москвы с Пхеньяном, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что договор между Россией и КНДР, ратифицированный 12 ноября, носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Небензя отметил, что российское сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. Дипломат задался вопросом, почему НАТО, позиционируя себя как оборонительный союз, выражает беспокойство по поводу российско-корейского договора, тем самым указывая на двойные стандарты в трактовке международных норм.

    Москва, по словам Небензи, намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном в соответствии с международным правом. Это партнерство включает военную сферу и основывается на принципах равноправного и стратегического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за усиления Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, в стремлении к глобальному доминированию. МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира. В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.

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    19 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    Офис Зеленского отказался прокомментировать данные о лазерном оружии

    Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обсуждать сообщения о наличии у Украины лазерного оружия, отметив, что говорить об оружии следует только при его проверенной эффективности.

    Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.

    Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.

    Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

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    18 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии контактов по визиту представителя Трампа в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не имел контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа по возможному визиту в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль не вступал в контакт с командой Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника Келлога, передает ТАСС.

    Представитель Кремля сообщил, что у Кремля отсутствуют какие-либо детали по этому вопросу.

    «Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются, но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было», – заверил Песков.

    Ранее издание Bloomberg писало, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце, а также готов рассмотреть поездку в Москву для мирных переговоров.

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    19 декабря 2024, 00:42 • Новости дня
    Бундестаг одобрил закупку для Бундесвера на 25 млн евро

    Бундестаг согласовал 38 проектов закупок для вооруженных сил Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бюджетный комитет Бундестага утвердил 38 проектов закупок для Бундесвера на сумму 25 млн евро, что позволит модернизировать вооруженные силы страны и укрепить их боеготовность.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил 38 проектов закупок для Бундесвера, сообщило ТАСС. Общая сумма составляет 25 млн евро. В заявлении Минобороны Германии говорится: «Одобрив 38 проектов на сумму 25 млн евро, бюджетный комитет задал курс на боеготовность нашего Бундесвера и послал важный сигнал союзникам». Также было подчеркнуто, что эти решения обеспечивают оснащение солдат необходимыми системами.

    Среди одобренных проектов – закупка четырех подводных лодок современного класса U212 CD для ВМС Германии. Сухопутные войска получат израильскую реактивную артиллерию PULS, реактивную броню для БМП Puma, оборудование для цифровизации операций, тепловизоры и прицелы. ВВС продолжат закупать управляемые ракеты для ЗРК Patriot и продлевать срок службы системы ПВО IRIS-T.

    Ранее в этом году комитет одобрил 59 крупных проектов, что составляет всего 97 проектов на данный момент. В 2022 году Германия создала специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации армии. В 2023 году страна планирует потратить на оборону 73,41 млрд долларов, что составляет 2,01% прогнозируемого ВВП. Министр обороны Борис Писториус подчеркивал, что этих средств может быть недостаточно для обеспечения безопасности в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель планово-командного штаба Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Бундесвер не в состоянии обеспечить Украину оружием в требуемых объемах из-за ограниченных запасов и медленного производства. Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца. Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, и следует воздержаться от спекуляций.

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    19 декабря 2024, 01:36 • Новости дня
    Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России

    ТАСС сообщил о возможности передачи арестованного имущества Тимура Иванова в собственность России

    Tекст: Денис Тельманов

    Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, согласно судебным документам, передает ТАСС.

    Как сообщает ТАСС, имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, может быть передано в собственность Российской Федерации в случае его обвинительного приговора. Судебные документы указывают на возможность конфискации автомобилей, недвижимости и других активов Иванова на основании статьи 104.1 УК РФ о принудительном изъятии собственности, полученной в результате преступлений.

    На имущество Иванова и его близких был наложен арест вскоре после возбуждения уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года. Среди арестованного имущества 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.

    В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Иванов также обвиняется в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Сам бывший замминистра отрицает обвинения и выражает готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы доказать свою невиновность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года. В уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями. Элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 10 млн рублей, был арестован в рамках дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, следует из судебных документов.

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