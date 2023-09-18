Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине
Представитель Белого дома Кирби признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине
В Палате представителей Конгресса США растет число республиканцев, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом Кирби заверил, что поддержка Украины в Конгрессе остается на высоком уровне, как в обеих палатах Конгресса, так и в обеих партиях (Демократической и Республиканской). По его словам, глава американского государства Джо Байден также уверен, что поддержка «остается высокой». Он заявил, что против помощи Киеву выступает только «незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла» в Палате представителей, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.