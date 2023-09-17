Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.20 комментариев
Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.
Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.
В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.
Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.