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Путин поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником
Путин: Лесной комплекс играет ключевую роль в экономике России
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса России с профессиональным праздником, отметив важную роль леса в экономике России. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса. Лесной комплекс играет важную роль в отечественной экономике, вносит значимый вклад в развитие регионов, в укрепление экологической безопасности. Вы по праву гордитесь историей отрасли, результатами работы многих поколений предшественников – представителей разных специальностей, которые закладывали славные трудовые традиции, подавали пример рачительного отношения к «зеленому фонду», настоящему национальному достоянию нашей страны», – передает ТАСС текст поздравления.
Президент отметил, что сегодня необходимо сконцентрироваться на развитии технологического и инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий, а также совершенствовать систему лесоохранных мер.
Глава государства выразил уверенность, что знания и компетентность работников отрасли помогут и дальше решать поставленные задачи на благо страны.