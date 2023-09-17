Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
У побережья Крыма сбиты еще четыре украинских беспилотника
Минобороны: Российская ПВО уничтожила над северо-западным и восточным побережьями Крыма четыре украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО уничтожили над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым четыре украинских беспилотника самолетного типа, предотвратив террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, в период с 1.45 до 2.20 дежурными средствами ПВО пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, а чуть позже уничтожила дрон ВСУ над Истринским районом Московской области.