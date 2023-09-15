Эксперт объяснил смысл эвакуации Киевом жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Военный аналитик Онуфриенко объяснил эвакуацию жителей подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Tекст: Илья Абрамов

«Я не думаю, что решение властей Украины об эвакуации жителей ряда населенных пунктов подконтрольной ей части Херсонской области имеет военную составляющую. Это не первая подобная инициатива, ранее было объявлено о вывозе населения из Купянского района Харьковской области. До сих пор не очень понятно, реализовал ли офис Зеленского это начинание или нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«С помощью таких инициатив офис Зеленского хочет отвлечь население от неудач на фронте. Эвакуация – это лишь одно из событий, обсуждаемых на Украине. В большом массиве информационного шума жителям страны некогда задумываться о провальных результатах контрнаступления», – отмечает собеседник.

«Во-вторых, офис Зеленского хочет с помощью эвакуации показать заботу о безопасности жителей страны. Якобы власти отвозят граждан подальше от русских. В-третьих, они отправляют в тыл в основном детей. Это привязывает родителей к украинскому руководству. Сложно идти против решений правительства, когда твой ребенок находится у них под властью», – подчеркивает он.

«Сейчас на Херсонском направлении активизировались десантные группы ВСУ. Однако масштабных попыток высадки, как это было под Антоновским мостом или Казачьими лагерями, противник пока не предпринимает. Украинские войска используют в основном формирования из пяти-шести человек на легких моторных лодках для постоянных «комариных укусов», – акцентирует эксперт.

«Наша армия научилась противостоять данной тактике ВСУ. Причем не без активного участия самих украинских сил. Если все время использовать один и тот же способ атаки, то противник учится противостоять ему. Так случилось и здесь. Российские войска сейчас успешно уничтожают и лодки, и успевших высадиться десантников», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в подконтрольной им части Херсонской области. Такое решение принял местный совет обороны.

Решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

Напомним, что еще зимой украинские власти проводили принудительную эвакуацию жителей Херсона. В первую очередь на Западную Украину насильно выгоняли врачей. Об этом сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, эвакуация с правобережья Днепра объявлялась украинскими властями и после разрушения Каховской ГЭС. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поручал вывезти людей из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

Напомним, что ранее Украина объявляла эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Начальник районной военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относились левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины.