ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона 21 февраля 2023, 14:41

ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС. Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль. Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине 20 февраля 2023, 21:52

На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области. В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается. Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов. Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой 20 февраля 2023, 17:05

Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник. «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев. Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы». В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов. Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой. В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание. Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США. В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину 20 февраля 2023, 18:46

Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС. Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят. Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине. В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон. США пообещали поставить Киеву радары воздушного наблюдения 20 февраля 2023, 19:10

Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Эти средства планируется направлять на удовлетворение критически важных потребностей киевских властей «в сфере обороны», заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости». Пакет включает дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradle, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов. В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины 21 февраля 2023, 07:58

Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. Киев испугался принуждения к сделке с Россией Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией 21 февраля 2023, 09:59

В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico. Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС. Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались. Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности. В Германии замалчивают расходы на помощь Украине Депутат парламента ФРГ Котре заявил, что Германия замалчивает вызванные конфликтом на Украине расходы 20 февраля 2023, 16:48

Правительство ФРГ замалчивает реальные расходы, которые несет страна из-за конфликта на Украине, заявил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре. Как сообщило его бюро, парламентарий ранее направил письменный запрос в правительство Германии с целью узнать расходы по обучению украинских военных. В сообщении говорится, что в представленной кабмином информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат, передает ТАСС. Котре отметил, что в рамках его письменного запроса он узнал, что только до 3

Немецкие вооруженные силы не имеют тех типов самолетов, которые от них требует киевский режим, заявил глава германского Минобороны Борис Писториус. Дискуссии о боевых самолетах, ведущиеся сейчас, указывают на типы воздушных судов, которыми не располагает бундесвер, заявил Писториус, передает ТАСС со ссылкой на n-tv. При этом глава ведомства отметил, что в нынешней ситуации на Украине нельзя ничего исключать, но немецких боевых самолетов это, вероятно, «в такой мере не касается». Ранее Писториус заявил, что грядущие недели станут в какой-то мере решающими для Украины. Новости СМИ2 Байден во время визита в Киев стал объектом для шуток Пользователи Twitter создали фотоколлажи с Байденом в Киеве для рекламы магазинов 20 февраля 2023, 16:24 Текст: Елизавета Шишкова

В социальной сети Twitter (заблокирован в России) начали появляться фотоколлажи с президентом США Джо Байденом на фоне его визита в Киев, местные предприятия даже использовали главу США в качестве «лица» своих услуг. На фотоколлажах Байден ест мороженое в киевском кафе и «позирует» на фоне местного киоска с кофе. Также в соцсетях появились «снимки», на которых Байден ездит в украинском метро и закупается в продуктовом магазине, передает РИА «Новости». Украинские супермаркеты подхватили тренд. На фотоколлажах Байден «позирует» на фоне супермаркета АТБ, Comfy, линии магазинов Eva, сети медлабораторий Synevo Ukraine. Президента США также использовали для рекламы украинского магазина очков и закусочной с круассанами. Напомним, в понедельник Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот в свою очередь назвал переговоры плодотворными. В Белом доме рассказали о длительном планировании визита Байдена в Киев Белый дом: Визит Байдена в Киев планировался несколько месяцев с Пентагоном и Секретной службой 20 февраля 2023, 16:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. По его словам, визит Байдена тщательно планировался на протяжении нескольких месяцев с участием Белого дома, Пентагона, Секретной службы, комитета начальников штабов, сотрудников американской разведки и совета по национальной безопасности, передает РИА «Новости». Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины сообщила, что около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины. Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник. Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Новости СМИ2 ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне Командующий объединенными силами ВСУ Наев: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне 21 февраля 2023, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения объединенных сил ВСУ проходят в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев. Как заявил Наев в эфире украинского «Пятого канала», сейчас уровень угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии низкий, и ВСУ используют это время для учений в Чернобыльской зоне, чтобы «укрепить оборону», передает ТАСС. Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» Бандере и Шухевичу 21 февраля 2023, 11:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Автор петиции считает, Бандеру и Шухевича незаконно лишили звания «Герой Украины», и вернуть им звание необходимо для «защиты» украинской истории от попыток ее «переписать и сфальсифицировать», а также чтобы отметить «людей, посвятивших жизнь борьбе за независимость Украины», передает ТАСС. К настоящему времени эту петицию поддержали 79 человек. Для того чтобы ее рассмотрели власти Украины, необходимо собрать 25 тыс. подписей. В октябре 2007 года президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда. Напомним, в 2021 году депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 510 украинских военных 21 февраля 2023, 12:51

В результате активных действий подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Были ликвидированы до 70 военнослужащих, танк, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Подразделениями группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное поражение живой силе противника у Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 200 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101. При поддержке штурмовой авиации продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении за прошедши е сутки составили более 170 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков. Тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. В результате за сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Под Угледаром поражен склад боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», а рядом с Томиной Балкой Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС Россиии за сутки поражены 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах, отчитались в Минобороны. Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Таволжанка, Лиман Второй, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная ЛНР, Кирилловка, Пантелеймоновка ДНР и Переможное Запорожской области. Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» у Большетроицкого и Караичного Белгородской области, подытожили в оборонном ведомстве. В Китае оценили визит Байдена в Киев МИД КНР прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев 21 февраля 2023, 12:13 Текст: Вера Басилая

Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь или наживаться на конфликте, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Китайский дипломат, комментируя визит Джо Байдена в Киев, отметил, что все стороны должны создавать условия для переговоров, предпринимать усилия, которые способствуют политическому регулированию, а не искать выгоду и подливать масло в огонь, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит американского президента Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России. Новости СМИ2 Пасечник назвал судьбоносным признание Россией суверенитета ЛНР Врио главы ЛНР Пасечник назвал судьбоносным признание Россией суверенитета республики в прошлом году 21 февраля 2023, 08:48 Текст: Александра Юдина

Решение о признании Россией суверенитета ЛНР и ДНР в феврале 2022 года стало своевременным и судьбоносным, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, жители Донбасса давно были готовы и ждали этого момента с замиранием сердца. Так, благодаря признанию суверенитета у республики появилась возможность развивать экономику, а производители из ЛНР смогли выйти на российский рынок, также ощущается мощный подъем патриотического настроя граждан, передает ТАСС. Пасечник напомнил, что Запад на протяжении восьми лет игнорировал военный конфликт и позицию жителей Донбасса и поощрял украинских националистов. По мнению врио главы ЛНР, решение российского лидера Владимира Путина о начале СВО для жителей региона стало спасением. Пасечник напомнил признания европейских политиков, которые открыто признались, что Минские соглашения были заключены не для установления мира, а для накачки Украины оружием. Ранее сообщалось, что в процессе интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в государственную систему России уделяется внимание всестороннему развитию новых регионов.