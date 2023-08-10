Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация
Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории, сообщило местное издание «Харьков тудей».
Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относится левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины, передает ТАСС.
Эвакуация в населенных пунктах проводилась и до этого, но не была обязательной. При этом даже сейчас жители могут отказаться от выезда, поскольку эвакуация обязательная, но не принудительная.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск улучшили положение по переднему краю.