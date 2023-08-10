Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация

Tекст: Елизавета Шишкова

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что «решение касается тех населенных пунктов, которые находятся близко к зоне боевых действий». К таким районам относится левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины, передает ТАСС.

Эвакуация в населенных пунктах проводилась и до этого, но не была обязательной. При этом даже сейчас жители могут отказаться от выезда, поскольку эвакуация обязательная, но не принудительная.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск улучшили положение по переднему краю.