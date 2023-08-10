  • Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией
    МИД: Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного
    Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    12 комментариев
    Новости
    13:26Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

    Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

    13:25Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:16ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

    Общественная палата (ОП) подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ) – 2023.

    13:08В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus

    Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер хочет выступить с парламентской инициативой для усиления давления на канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    12:58Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов по зерновой сделке

    Министерство национальной обороны Турции, а также МИД республики продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.

    12:45Увеличилось число погибших от ракетного удара по Трудовому

    При обстреле села Трудовое в Запорожской области ракетами HIMARS погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    12:40Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы

    Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках, сообщила Росавиация.

    12:24Блогера Варламова наказали за отсутствие маркировки иноагента

    Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) за нарушение правил маркировки иностранного агента.

    12:18Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек

    В ближайшее время Польша намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

    12:04После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»

    Следователи задержали технического директора компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    12:00Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5

    В мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис», сообщает Роспотребнадзор.

    11:55Реакторную установку блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов»

    Реакторную установку четвертого блока Запорожской АЭС решено перевести в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора.

    11:45ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России

    Украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:41Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата

    Центральный райсуд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата: его признали виновным в уклонении от призыва.

    11:21ФСБ задержала преступную группу в Волгоградской области

    Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

    10 августа 2023, 13:25

    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (52)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (18)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (45)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (14)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 14:30
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    @ REUTERS/Spasiyana Sergieva

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    Зеленский уточнил, что заседание прошло в самом узком кругу. Также он отметил, что доклады зачитали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (6)
    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 19:33
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    Ударный беспилотник ВСУ перехвачен в Энергодаре, он летел в сторону ЗАЭС, вероятно, с помощью аппарата планировалось устроить подрыв отсека с хранением ядерного топлива, сказал собеседник ТАСС.

    Подрыв такой емкости мог повлечь за собой огромное число жертв среди мирного населения, подчеркнул он.

    В июне силы радиоэлектронной борьбы устранили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 08:42
    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим предпринимает попытки контратаковать позиции российских военнослужащих близ реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, киевское командование стало активно атаковать оборону ВС России около недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка.

    Также Марочко добавил, что ВСУ стремятся вернуть утраченные ими позиции и попытаться отбросить россиян на противоположный берег.

    Ранее Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 03:30
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.

    Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 07:59
    Нефтебаза разрушена в Ровненской области Украины

    Глава Ровненской областной администрации Коваль сообщил о пожаре на нефтебазе

    Tекст: Антон Антонов

    В Дубенском районе Ровненской области Украины разрушена нефтебаза, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

    Коваль записал видеообращение на фоне сильного пожара. Он сообщил, что огонь пытаются потушить 45 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд, передает ТАСС.

    Напомним, ночью в регионе звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.


    Коментарии (7)
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    ЦБ остановил опасное падение рубля

    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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