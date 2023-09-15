МИД Кубы отреагировал на заявления посла о воюющих за Россию кубинцах

Глава МИД Кубы Родригес заявил, что власти страны против участия кубинцев в войнах

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Кубы подчеркнул, что позиция кубинского правительства недвусмысленная и непоколебимая, закон страны запрещает участие кубинских граждан в конфликтах любого рода в качестве наемников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Родригес также напомнил, что за торговлю людьми и наемничество грозит тюремное заключение или смертная казнь.

Накануне в четверг посол Кубы в России Гармендия Пенья сказал, что кубинские власти не имеют ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции.

Ранее полковник МВД Кубы Сесар Родригес заявил, что кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине.

МИД России заявил, что сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами.