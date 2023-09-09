  • В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
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    Российский газ нашел обходной путь в Европу
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису на G20
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    Пашинян за день поговорил с пятью мировыми лидерами о ситуации в Карабахе
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    2 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    13 комментариев
    9 сентября 2023, 18:54

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующая из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    9 сентября 2023, 14:12
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и вся остальная переданная украинским нацистам западная техника.

    Рогов рассказал, что второй танк Challenger 2 был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 13:25
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Со 2 по 9 сентября Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. Целями ударов стали объекты портовой инфраструктуры Украины, радиотехнической разведки, производства безэкипажных катеров, складам хранения западного вооружения и боеприпасов, а также топлива. Кроме того уничтожены базы подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов так называемого Русского добровольческого корпуса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, которые действуют на Запорожском и Херсонском направлениях, отчитались в Минобороны.

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    9 сентября 2023, 16:06
    В США раскрыли планы Киева по украинским беженцам

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Киевские власти готовы забрать беженцев из других стран и отправить на фронт

    В США раскрыли планы Киева по украинским беженцам
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев в отчаянии готов посылать людей в Польшу для поиска украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

    Полковник США заявил, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, которые пытаются поймать мужчин, кто может держать оружие в руках для отправки на фронт. Кроме того, киевские власти пытаются надавить на Польшу, чтобы им разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации молодых украинцев, передает РИА «Новости».

    Макгрегор также заявил, что пришел в ужас из-за информации о числе погибших украинских военных. Он считает, что потери будут еще больше, пока США поставляет оружие. По словам полковника, это будет продолжаться до тех пор, пока никого не останется, – «у киевского режима такой план».

    Ранее власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Напомним, на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

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    9 сентября 2023, 12:10
    Экс-советник Кучмы: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин рассказал о большом числе раненых в ВСУ, которых «даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных», передает РИА «Новости».

    При этом бывший чиновник обвинил Минздрав Украины в коррупции, обозначив ее как причину того, что медики не могут справиться с ранеными на передовой. Соскин также раскритиковал руководство Украины в неспособности что-либо сделать с коррупцией во многих сферах страны.

    Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.

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    8 сентября 2023, 22:07
    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником

    Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал о ходе голосования в Херсонской области

    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жители Херсонской области идут на выборы с праздничным настроем. Кругом играет музыка, люди приходят целыми семьями и трудовыми коллективами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее в новых регионах стартовали выборы в рамках ЕДГ.

    «Отмечу, прежде всего, праздничный настрой местных жителей. Для них это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано»», – пояснил Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области.

    По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации». «Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

    Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

    За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

    В пятницу в большинстве регионов России – в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях – начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

    Для новых территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, поэтому участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

    Житель Новотроицкого округа заявил, что никогда не ходил на выборы при киевской власти – «не было смысла». Ролик с ним опубликован в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области». Мужчина признался, что впервые голосовал на референдуме, и сейчас вышел на голосование второй раз в жизни.

    Женщина из Геническа заявила, что за год пребывания России на территории Херсонской области в регионе произошли большие изменения. «Мы рады, что возвращаемся на свою историческую родину. Народ очень доволен тем, что Россия за такое короткое время сделала для нашего региона больше, чем Украина за 30 лет», – указала она.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы. «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

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    9 сентября 2023, 17:46
    Американский разведчик заявил о неминуемой победе России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер: Запад считает победу России на Украине неминуемой

    Американский разведчик заявил о неминуемой победе России на Украине
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, поскольку поняли, что не смогут достичь своих целей и задач, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Он отметил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, но правильно выстроенная оборона, дисциплина и самоотверженность российских солдат сорвали гамбит альянса, передает Sputnik.

    Риттер заявил, что на Западе все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине, и теперь думают, как минимизировать безусловную победу России.

    Разведчик считает, что в случае остановки конфликта в текущий момент, границы Украины можно представить, в противном случае – существование украинского государства в нынешних рубежах под большим вопросом.

    Ранее Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность под Купянском, крах ВСУ приближается.

    Также Риттер заявил, что США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить.

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    9 сентября 2023, 15:25
    Дании пришлось взять из музея танки Leopard для обучения украинских военных

    Forbes: Дания взяла из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных

    Дании пришлось взять из музея танки Leopard для обучения украинских военных
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дания взяла из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных, которое продлится шесть недель, сообщило издание Forbes.

    Издание сообщило, что 100 танков, которые хранятся на складах в Дании, находятся в худшем состоянии, чем музейные экспонаты. Дания вывела их из эксплуатации в 2005 году, обучение ВСУ займет шесть недель, передает RT.

    Ранее Дания заявила о передаче первых десяти танков Leopard 1 Украине.

    До этого глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставляемые в ВСУ старые танки Leopard 1 по сути являются металлоломом.

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    9 сентября 2023, 08:10
    Российские силы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Алина Власенко

    Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника и 152-миллиметровую гаубицу «Д-20», сообщили в Минобороны России.

    При помощи беспилотников было обнаружено перемещение личного состава ВСУ. Координаты украинских сил передали артиллерийским расчетам, после чего российские военные выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции около Червоной Дибровы в ЛНР: оно комбинирует штурмовые действия с позиционной работой.

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    9 сентября 2023, 13:45
    Российские войска улучшили тактическое положение на купянском направлении

    Российские войска после отражения 22 атак улучшили тактическое положение на купянском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На купянском направлении российские подразделения Западной группировки продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последнюю неделю на этом направлении отражены 22 атаки, в ходе которых противник потерял до 425 военнослужащих, восемь бронемашин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 арторудий.

    На Запорожском направлении подразделения ВСУ продолжили безуспешные попытки прорыва обороны российских войск около Работино и Вербовое Запорожской области.

    С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины, отчитались в Минобороны.

    Для поддержки наступательных действий ВСУ на этом направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, причем более 160 единиц – западного производства калибром 155-мм.

    Самоотверженными действиями российских военнослужащих атаки противника были отражены.

    В ходе ожесточенных боев на этом направлении уничтожены более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, в том числе британский танк Challenger и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 63 орудия полевой артиллерии противника. Только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за минувшую неделю отразили четыре атаки, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    Общие потери противника на этом направлении составили более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины 17 орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений Южной группировки отражены 56 атак украинских войск, в результате ликвидированы порядка 2,1 тыс. военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, 30 орудий полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации и тяжелых огнеметных систем за неделю отражены 12 атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 450 военнослужащих, 13 бронемашин и семь орудий.

    На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле Днепра и ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач предотвращена попытка высадки десанта противника рядом с островом Тендровская коса.

    За неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    На данном направлении ликвидированы порядка 355 военнослужащих ВСУ, танк и 12 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

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    9 сентября 2023, 16:59
    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение танка Сhallenger 2 – это еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

    Рогов: Уничтожение Сhallenger 2 – еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Уничтожение очередного британского танка Сhallenger 2 силами российский военных на полях СВО символично совпало с выборами. Это еще один своеобразный способ голосования, сказал газете ВЗГЛЯД глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    «По сути, голосование – это продолжение референдума, это наш долгий путь домой, который мы уже проходим полностью. 30 лет нас ломали, лишали прав. Наше главное достояние – доверие людей. Мы должны вернуть этот долг своим трудом», – сказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он назвал символичным nj, что начало ЕДГ совпало с уничтожением из «Корнета» на участке Работино второго британского танка Сhallenger 2. «Это еще один вариант голосования, подтверждение серьезности наших намерений», – говорит Рогов.

    Что касается признания итогов выборов за рубежом, то Рогов считает главным, «чтобы результаты выборов признал сам народ, который участвует в голосовании». «Важно, чтобы каждый из нас понимал, что его голос учтен, что выборы прозрачные и безопасные. Обратите внимание, что у людей есть возможность голосовать по российским и по украинским паспортам. И? что показательно, почти все участники голосования – с российскими паспортами», – отметил эксперт.

    По прогнозу Рогова, итоговая явка будет высокой. «Люди готовы голосовать, рискуя своей жизнью в прямом смысле слова. В воскресенье, в итоговый день голосования, вы увидите, как соцсети взорвутся от количества фотографий, которые люди будут выкладывать с избирательных участков. Это праздник, это наш выбор. Мы выбираем достойных из достойных. Мы 30 лет ждали возможности свободного выбора», – заключил собеседник.

    Ранее Рогов сообщил, что российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и остальная переданная Западом украинским нацистам западная техника. Сам танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ.

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Вместе с тем, в эти дни в Запорожской области, а также в большинстве субъектов России проходят выборы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые регионы страны голосуют на участках.

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    9 сентября 2023, 13:23
    ЧФ за неделю уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост беспилотника

    Черноморский флот за неделю уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост

    Кораблями Черноморского флота южной части Керченского пролива обнаружены и уничтожены три безэкипажных полупогружных катера ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее Крыма уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил спецопераций ВСУ численностью до 50 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами ПВО за неделю сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. Кроме того уничтожены пусковые установки ЗРК  С-300пс около Любимовки Запорожской области.

    Средствами ПВО и РЭБ за последнюю неделю уничтожены и подавлены 247 украинских беспилотников, в том числе 23 в западных регионах Россиии.

    Перехвачено 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одна противорадиолокационная ракета HARM, сообщил Конашенков.

    С начала проведения спецоперации уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотников, 436 ЗРК, 11742 танка и другие бронемашины, 1149 машин РСЗО, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, 12840 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    9 сентября 2023, 12:38
    ВС России уничтожили две американские гаубицы под Херсоном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы группы войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном две гаубицы М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-мм минометный расчет.

    За сутки в результате огневого поражения группировки войск «Днепр» были уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, передает РИА «Новости».

    Также были уничтожены две гаубицы М 777 с боекомплектом, погибли трое военнослужащих ВСУ.

    На каховском направлении была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом. Ранее на этом направлении ВС России уничтожили две бронемашины, американскую артиллерийскую систему М777 и САУ «Гвоздика».

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    9 сентября 2023, 15:28
    Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине

    Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Отечеству

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Смоленской области, принимающим участие в спецоперации.

    Глава государства в субботу проводит совещание по развитию Смоленской области. Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов.

    «Хочу воспользоваться случаем и поздравить жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также 1160-летием Смоленска, который также отмечается в этом году. Все мы хорошо знаем и гордимся тем, какую огромную роль в истории всегда играл Смоленск, город-герой, щит России», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания Путин указал, что многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в спецоперации на Украине. «Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также попросил руководство региона держать на личном контроле оказание всей необходимой помощи бойцам и их семьям.

    Одновременно Путин указал, что регион добился хороших темпов социально-экономического развития по многим направлениям и отметил успехи Смоленщины в развитии промышленности. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил 111,9%. Это седьмое место по стране, добавил президент.

    «Особенно прибавляют обрабатывающие предприятия – больше, чем в среднем по России. За шесть месяцев этого года плюс 17,5%», – привел статистику президент.

    Ранее Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, заявил, что Россия сегодня отстаивает свой суверенитет, и москвичи, как и жители других регионов, мужественно сражаются в зоне спецоперации, а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала.

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    9 сентября 2023, 14:30
    Румыния решила усилить меры безопасности на воздушной границе с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Румынии распорядилось усилить меры безопасности и укреплению мониторинга воздушного пространства у границ с Украиной, заявил глава штаба обороны Генштаба Румынии, генерал Даниел Петреску.

    В сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства национальной обороны Румынии, уточняется, что дополнительные меры по защите воздушного пространства на границах страны были приняты после разговора с  командующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, передает РИА «Новости».

    Также два военных представителя обсудили инцидент, связанный с элементами беспилотника, попавшими на территорию Румынии, передает ТАСС.

    Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести расследование.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

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