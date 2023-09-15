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Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе в Приморье
Глава Минобороны Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Приморье
Глава Минобороны Сергей Шойгу проконтролировал ход работ исполнения гособоронзаказа на выпускающем вертолеты Ка-52 вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.
Отмечается, что обновленный вертолет получил новые системы РЛС, прицельного комплекса и вооружение с существенно увеличенными характеристиками, передает РИА «Новости».
Как доложил министру директор предприятия Сергей Шамшура, в цехе окончательной сборки ведутся работы не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО.
Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования радиоэлектроники Ка-52М, а также уточнил у заместителя Алексея Криворучко, что такой комплекс есть в соответствующих учебных заведениях.
Также Шамурша рассказал министру о том, что объем оборонзаказа на вертолетном заводе в этом году вырос вдвое, передает ТАСС.
«Приоритет отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика», – подчеркнул он.
По итогу глава предприятия отметил, что до конца этого года будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.
В августе «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52. Ранее разработчик рассказал о возможностях модернизированного Ка-52М.