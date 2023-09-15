Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе в Приморье

Глава Минобороны Шойгу проверил ход исполнения оборонзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Приморье

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что обновленный вертолет получил новые системы РЛС, прицельного комплекса и вооружение с существенно увеличенными характеристиками, передает РИА «Новости».

Как доложил министру директор предприятия Сергей Шамшура, в цехе окончательной сборки ведутся работы не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО.

Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования радиоэлектроники Ка-52М, а также уточнил у заместителя Алексея Криворучко, что такой комплекс есть в соответствующих учебных заведениях.

Также Шамурша рассказал министру о том, что объем оборонзаказа на вертолетном заводе в этом году вырос вдвое, передает ТАСС.

«Приоритет отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика», – подчеркнул он.

По итогу глава предприятия отметил, что до конца этого года будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.

В августе «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52. Ранее разработчик рассказал о возможностях модернизированного Ка-52М.

