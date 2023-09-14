Депутат предложил отправлять мигрантов в армию перед получением гражданства России

Депутат Журавлев предложил давать гражданство России мигрантам только после службы в ВС РФ

Tекст: Татьяна Косолапова

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС. Нововведение включает в себя блоки по законодательству РФ, порядок оформления документов, а также затрагиваются нормы поведения в российском обществе.



«В правительстве уже поддержали мою инициативу о создании саморегулирующей организации, единого органа, который занимался бы распределением миграционного потока по российским предприятиям. Нам не нужно мигрантов больше, чем требует российская экономика – это аксиома. Вообще, у нас масса разработок по их адаптации и интеграции, мы этим вопросом занимаемся давно и плотно, и хорошо, что теперь, наконец, услышаны – лучше поздно, чем никогда», – говорит Журавлев.

Он подчеркивает, что проблема стоит настолько остро, что кроме рекомендательных мер нужны репрессивные и срочно. Для того, кто претендует на российское гражданство, стоит сделать обязательной службу в армии, причем, до получения паспорта, а не после. И призывной возраст необходимо поднять до 50 лет, чтобы уж точно успели отдать долг Родине, когда бы не переехали в Россию.

«Крайне жестко нужно пресекать и разного рода митинги, на которые выходят мигранты, ратующие за то, чтобы у нас в стране придерживались законов шариата. Арестовывать за это и высылать из страны безжалостно, иначе по всей России мы получим уличное противостояние, каких еще не бывало. Среди местного населения растет недовольство засильем мигрантов, которые не хотят жить по нашим уголовным и культурным нормам, и это вполне может вылиться в столкновения», – предупреждает депутат.

По его словам, раз в свое время республики, из которых идет этот миграционный поток, решили, что после распада Советского Союза могут жить самостоятельно, «так и свое население пусть держат в узде в пределах собственных границ» и обеспечивают ему безбедное существование. «Стоит напомнить, что миллионы-миллионы мигрантов пользуются бесплатным образованием, бесплатной медициной и кучей социальных льгот, которые положены гражданам Российской Федерации», – заключил Журавлев.