Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.0 комментариев
Депутат предложил отправлять мигрантов в армию перед получением гражданства России
Депутат Журавлев предложил давать гражданство России мигрантам только после службы в ВС РФ
«Для того, кто претендует на российское гражданство, стоит сделать обязательной службу в армии, причем, до получения паспорта, а не после», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя введение адаптационного курса для трудовых мигрантов.
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС. Нововведение включает в себя блоки по законодательству РФ, порядок оформления документов, а также затрагиваются нормы поведения в российском обществе.
«В правительстве уже поддержали мою инициативу о создании саморегулирующей организации, единого органа, который занимался бы распределением миграционного потока по российским предприятиям. Нам не нужно мигрантов больше, чем требует российская экономика – это аксиома. Вообще, у нас масса разработок по их адаптации и интеграции, мы этим вопросом занимаемся давно и плотно, и хорошо, что теперь, наконец, услышаны – лучше поздно, чем никогда», – говорит Журавлев.
Он подчеркивает, что проблема стоит настолько остро, что кроме рекомендательных мер нужны репрессивные и срочно. Для того, кто претендует на российское гражданство, стоит сделать обязательной службу в армии, причем, до получения паспорта, а не после. И призывной возраст необходимо поднять до 50 лет, чтобы уж точно успели отдать долг Родине, когда бы не переехали в Россию.
«Крайне жестко нужно пресекать и разного рода митинги, на которые выходят мигранты, ратующие за то, чтобы у нас в стране придерживались законов шариата. Арестовывать за это и высылать из страны безжалостно, иначе по всей России мы получим уличное противостояние, каких еще не бывало. Среди местного населения растет недовольство засильем мигрантов, которые не хотят жить по нашим уголовным и культурным нормам, и это вполне может вылиться в столкновения», – предупреждает депутат.
По его словам, раз в свое время республики, из которых идет этот миграционный поток, решили, что после распада Советского Союза могут жить самостоятельно, «так и свое население пусть держат в узде в пределах собственных границ» и обеспечивают ему безбедное существование. «Стоит напомнить, что миллионы-миллионы мигрантов пользуются бесплатным образованием, бесплатной медициной и кучей социальных льгот, которые положены гражданам Российской Федерации», – заключил Журавлев.