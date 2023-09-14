Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть в четверг выросли на фоне прогнозов дефицита сырья на рынке от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.31 росла на 0,47%, достигая 92,31 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 88,95 доллара, передает РИА «Новости».
На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали на отставание предложения от спроса. В частности, как следует из прогноза ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом разрыв между спросом и предложением в среднем составит 3,3 млн баррелей в сутки. А по оценке МЭА, мировой спрос во втором полугодии этого года превысит предложение на 1,24 млн баррелей.
«Может потребоваться не один фактор, чтобы перевернуть представление об ограниченном предложении. Сейчас технические условия переходят в краткосрочную перекупленность», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte Ип Цзюнь Жуна.