Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.9 комментариев
Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
На Украине начала активно распространяться торговля органами, этому способствует ряд новых законов в стране, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу поставок западного оружия Киеву.
По его словам, граждане Украины также становятся жертвами торговли органами, а свидетельств черной трансплантологии становится все больше, передает ТАСС.
Небензя добавил, что на Украине создается законодательная база, способствующая этому. Он сослался на закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека», согласно которому больше не требуется заверять нотариально письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также не будет нужно удостоверять подлинность подписей.
Постпред объяснил, что извлекать органы разрешили по сути и у детей. Также упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти. «Судя по всему, украинское государство покрывает кровавый бизнес. Будут ли бить тревогу по этому поводу наши бывшие западные партнеры? Вряд ли», – заключил Небензя.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что к черной трансплантологии может быть причастно окружение Зеленского.