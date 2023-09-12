Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины
Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.
Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.
«Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.
«Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.
При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.
«А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.
Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.