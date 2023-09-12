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    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    26 комментариев
    12 сентября 2023, 13:31

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (19)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (44)
    11 сентября 2023, 18:03
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции

    Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского

    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Прямую ответственность за коррупцию в правительстве Украины, по мнению 78% жителей страны, несет глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

    Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.

    Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.

    Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

    В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2023, 08:27
    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах

    Президент Владимир Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшей перспективе оружие на новых физических принципах сможет обеспечивать безопасность любой страны, это хорошо понимают в России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, перспектива использования такого оружия, к примеру, в сфере обеспечения безопасности, сможет обеспечивать безопасность любой страны в самой ближайшей перспективе, передает РИА «Новости».

    «Прекрасно понимаем и работаем над этим», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (16)
    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 07:26
    В США предсказали «гарантированный проигрыш» Украины

    Политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает слишком большим преимуществом в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, а потому она одержит победу на Украине в любом случае, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что украинцы не смогут «победить в долгосрочной перспективе». Также он выразил «серьезные сомнения» в том, что Запад станет продолжать поставки оружия киевскому режиму, передает РИА «Новости».

    Украинцы «гарантированно проиграют» по итогам этого конфликта, выразил уверенность американский политолог, отметив также, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

    Немецкие СМИ писали ранее, что политики и военные на Западе за закрытыми дверьми все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

    Коментарии (5)
    12 сентября 2023, 07:51
    Путин оценил тенденцию с «возвращенцами» в Россию

    Путин: Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с «возвращенцами» хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.

    «У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – заметил глава государства.

    Коментарии (19)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 10:15
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, факторы, которые на него влияют, управляемые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Конечно, это вопрос, требующий кропотливого исследования Центрального банка и правительства, так называемых финансовых властей. Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые», – заявил Путин о ситуации с курсом рубля, передает ТАСС.

    Президент отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Он поддержал принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки. По его словам, это сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.


    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.

    Коментарии (14)
    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 18:23
    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет

    Кулеба заявил Бербок, что Германия все-равно передаст Украине дальнобойные ракеты

    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин не может гарантировать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus киевскому режиму, на что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ответил, что ФРГ все равно поставит это вооружение и предложил не тянуть время.

    Эти высказывания прозвучали на совместной пресс-конференции двух министров в Киеве, Бербок спросили, может ли она обещать поставки Taurus, передает ТАСС.

    Немецкий министр отметила, что «все вопрос надо полностью и тщательно прояснить», а Кулеба сразу после ответа Бербок указал, что Германия все равно передаст эти ракеты Украине. Он подчеркнул, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Глава украинского МИД указал, что ни один из аргументов против поставок Киев не считает объективным. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос по возможным поставкам Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

    Коментарии (4)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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