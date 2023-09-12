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Пассажирам севшего под Новосибирском самолета решили выплатить по 100 тыс. рублей
Все пассажиры самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, получат выплаты по 100 тыс. рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов.
По его словам, каждому пассажиру будет выплачено 100 тыс. рублей, передает ТАСС.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте. СК возбуждил уголовное дело. Пассажиры рассказали об экстренной посадке в поле.