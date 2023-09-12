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Опубликована запись разговора пилотов севшего в поле самолета
«Рен ТВ» опубликовал запись разговора пилотов самолета, севшего в поле в Новосибирской области
СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области.
Как следует из переговоров, запись которых разместил телеканал «Рен-ТВ», у самолета произошел отказ гидравлической системы.
«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.
«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.