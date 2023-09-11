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Польша договорилась с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS
МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
Американская корпорация Lockheed Martin сообщила о заключении с польским военным ведомством рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS, договоренность предусматривает передачу технологий и заказов.
В сообщении компании говорится, что соглашение предусматривает выпуск «десятков тысяч» ракет, передает РИА «Новости».
РСЗО планируется монтировать на польских грузовиках Jelcz. Условиями соглашения предусмотрена сборка 486 автомобилей в Польше с началом поставок в 2026 году.
Основными участниками программы под названием Homar-A с польской стороны станут компании Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.
В середине мая Польша получила от американцев первые установки HIMARS.
В августе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache.
Военные эксперты отмечали, что Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию, однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков.