  • Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Погода заставляет ВСУ суетиться
    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    19 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    18 комментариев
    11 сентября 2023, 22:24

    Польша договорилась с Lockheed Martin о совместном производстве HIMARS

    МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская корпорация Lockheed Martin сообщила о заключении с польским военным ведомством рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS, договоренность предусматривает передачу технологий и заказов.

    В сообщении компании говорится, что соглашение предусматривает выпуск «десятков тысяч» ракет, передает РИА «Новости».

    РСЗО планируется монтировать на польских грузовиках Jelcz. Условиями соглашения предусмотрена сборка 486 автомобилей в Польше с началом поставок в 2026 году.

    Основными участниками программы под названием Homar-A с польской стороны станут компании Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, WZU and MESKO.

    В середине мая Польша получила от американцев первые установки HIMARS.

    В августе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache.

    Военные эксперты отмечали, что Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию, однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков.

    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (38)
    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (43)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (25)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (6)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (12)
    9 сентября 2023, 03:10
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

    ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
    @ Defense Ministry/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации, сообщили американские СМИ.

    Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

    Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

    Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

    Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

    Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

    В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.

    Коментарии (14)
    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    9 сентября 2023, 06:58
    Теннисист Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США

    Теннисист Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал Открытого чемпионата США

    Теннисист Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США
    @ Javier Rojas/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

    Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева, передает ТАСС.

    Соревнования, призовой фонд которых составляет 65 млн долларов, проходят в Нью-Йорке. Решающий матч назначен на 10 сентября.

    Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

    Коментарии (13)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2023, 23:51
    Американский разведчик назвал «отстоем» поставленные Украине ЗРК Patriot

    Экс-разведчик США Риттер: Россия взрывает радары к ЗРК Patriot на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot («Пэтриот»), поставленных вооруженным силам Украины, и используют ее для уничтожения установок, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что системы Patriot на Украине не работают. Единственной возможностью для их полноценного применения стала бы передача управления опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Украинские военные, по его словам, прошли лишь базовую подготовку и могут только включать установку, переводя ее на автоматическое управление. В таком режиме, объяснил Риттер, установки работают благодаря специальным радарам.

    Российские военные, продолжил бывший американский разведчик, взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов, сказал Риттер.

    «Патриоты» – отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», – заключил бывший разведчик.

    Ранее Риттер рассказывал, как российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 17:46
    Американский разведчик заявил о неминуемой победе России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер: Запад считает победу России на Украине неминуемой

    Американский разведчик заявил о неминуемой победе России на Украине
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, поскольку поняли, что не смогут достичь своих целей и задач, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Он отметил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, но правильно выстроенная оборона, дисциплина и самоотверженность российских солдат сорвали гамбит альянса, передает Sputnik.

    Риттер заявил, что на Западе все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине, и теперь думают, как минимизировать безусловную победу России.

    Разведчик считает, что в случае остановки конфликта в текущий момент, границы Украины можно представить, в противном случае – существование украинского государства в нынешних рубежах под большим вопросом.

    Ранее Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность под Купянском, крах ВСУ приближается.

    Также Риттер заявил, что США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2023, 01:22
    Директор ФБР увидел «большую угрозу» от российской разведки

    Директор ФБР Рей: Российская разведка представляет большую угрозу для США

    Директор ФБР увидел «большую угрозу» от российской разведки
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские разведывательные службы сохраняют присутствие в США, заявил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

    Рей, выступая в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, отметил, что «традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика». По его словам, все еще «слишком велико» в США «присутствие российской разведки», передает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

    Директор ФБР утверждал, что американская сторона «постоянно сталкивается» с этим и пытается «заблокировать, предотвратить и помешать» якобы имеющим место действиям России. По его словам, США в последние годы предпринимают на этом направлении «очень позитивные, успешные шаги».

    Между тем в России ранее заявляли о «крайне наглой» работе американских спецслужб по вербовке российских дипломатов.

    Коментарии (3)
    9 сентября 2023, 03:36
    В школах США предложили изучать «опасности коммунизма»

    В Конгресс США внесли законопроект об изучении школьниками «опасностей коммунизма»

    В школах США предложили изучать «опасности коммунизма»
    @ Octavio Jones/Times/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар внесла на рассмотрение Конгресса США проект закона, которым предусматривается обучение американских школьников «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий».

    В тексте законопроекта говорится, что данная инициатива призвана «готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми», передает РИА «Новости».

    Американских школьников, согласно предложению Салазар, предлагается учить тому, что «коммунизм привел к гибели свыше 100 млн жертв по всему миру». Кроме того, ученикам хотят привить «понимание опасностей коммунизма и схожих политических идеологий». Также в курсе предлагается сообщить школьникам, что 1,5 млрд человек «все еще страдают при коммунизме».

    В документе под названием «Акт о важном обучении коммунизму» предусмотрено обсуждение в школах «отдельных политических идеологий», которые вступают в конфликт с «принципами свободы и демократии, являющимися необходимыми для основания Соединенных Штатов».

    Республиканка от штата Флорида Мария Эльвира Салазар в прошлом году высказывалась за установление над территорией Украины бесполетной зоны. При этом она признавалась, что доподлинно не знает, что именно это означает. На замечание о том, не приведет ли это к войне между Россией и США, Салазар заявила, что «свобода не бесплатна».

    Коментарии (16)
    11 сентября 2023, 10:04
    В США заявили о рухнувших надеждах Запада на поражение России

    Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, и неохотно восхищаются действиями российской армии на Украине, заявил журналист Чей Боуз.

    Он считает, что прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, уверенность в том, что Россия рухнет под давлением санкций, не оправдалась. По словам Боуза, неоконсерваторы, стоящие за провалом Запада, столкнулись с сокращением возможностей отступления, передает РИА «Новости».

    Журналист также добавил, что военные на Западе «неохотно восхищаются» эффективной адаптацией стратегии России на поле боя.

    Боуз также заявил, что поражение Украины, которая является «доверенным лицом Запада», может разрушить НАТО, нивелирует престиж и репутацию альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине.

    Коментарии (2)
    11 сентября 2023, 13:58
    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада

    Политолог Скачко: Зеленский боится, что покровители вынудят его пойти на перемирие

    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский с помощью заявлений о неискренности западных стран пытается вести свою игру и отговорить покровителей от возможного перемирия. Самим же европейцам и американцам Украина интересна только в качестве «Антироссии». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в искренности поддержки западных стран.

    «Ни одна из стран Запада не является искренней по отношению к Украине. Каждая из них решает свои проблемы и задачи. Великобритания пытается вернуть свое влияние на мировой арене, США хотят еще больше увеличить зависимость европейских государств от себя, а ЕС поступает так, как ему укажут в Вашингтоне», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Но главная цель западных государств – это создание из Украины «Антироссии», которая должна победить в бою против нас или сгореть. Счастье простых жителей страны Зеленского и его покровителей не волнует», – подчеркивает собеседник.

    «Заявления Зеленского о неискренности стран Запада – это его личная инициатива. Он боится того, что покровители вынудят его пойти на перемирие. В таком случае политик сразу лишится власти, так как ему придется отвечать за все проблемы своего государства, снять военное положение и провести выборы. Поэтому он пытается вести свою игру, но получается не очень хорошо», – отмечает он.

    «Также не очень понятно, что Зеленский имел в виду под полностью милитаризированной экономикой. Все предприятия страны уже сейчас работают на военную отрасль. Даже доходы с сельского хозяйства сейчас идут на нужды армии», – резюмировал Скачко.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать его страну.

    Кроме того, он сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт станет войной на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал.

    При этом Зеленский заявил, что морально готов к переходу на милитаризированную экономику, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, Зеленский ранее обвинял западные страны в замедлении темпов контрнаступления. По мнению политика, этому способствует малое число поставок вооружений. Также он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Не только Зеленский позволяет себе выступать против своих покровителей. Ранее на этот шаг пошел командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал вопреки рекомендациям западных стран настаивал на усилении обороны близ Купянского района, вместо сосредоточения войск на юге.

    Коментарии (0)
    Главное
    Прокуратура опротестовала прекращение дела об оскорблении ребенка в шапке Z
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    Президент Венесуэлы назвал образцовыми выборы в России
    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    ФСБ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы
    Квартиры дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине

    В Госдепартаменте США утверждают, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, но для «танго нужны двое». При этом ранее офис Зеленского законодательно запретил себе ведение переговоров с Москвой, в то время как российское руководство неоднократно заявляло об открытости к переговорам. Какие причины заставили Энтони Блинкена высказаться в пользу диалога? Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............