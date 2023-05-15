В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS

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15 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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В битве с долларом у России появились союзники

БРИКС может стать не только политическим, но и валютным объединением REUTERS/Jason Lee
Американская валюта подвергается все новым ударам. На этот раз объединиться против нее предлагает одна из стран БРИКС – объединения, куда, как известно, входит и Россия. Почему Бразилия заинтересована в отказе от доллара и создании объединенной валюты БРИКС и как это может помочь нашей стране? Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Первый тур турецких выборов сыграл на пользу России

Турецкое общество оказалось расколото Davide Bonaldo/Global Look Press
Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно: с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой – вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Почему победа действующего лидера Турецкой Республики необходима России и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян. Подробности...

Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет. Подробности...

Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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  • Ухудшилось

  • Не изменилось

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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
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    Главная тема


    Эрдоган не стал подкручивать себе голоса для победы в первом туре

    радиационный фон


    Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

    спецоперация на Украине


    Российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard

    церемония в Германии


    Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

    Видео

    «ползучее контрнаступление»


    Как Украина маскирует свое контрнаступление

    дефолт Америки


    Финансовые потрясения в США заставят мир отказаться от доллара

    элитный авиаотряд


    Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

    НАТО в Японии


    Расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России

    карикатура


    Украинские ЦИПСО провоцируют панику в российских соцсетях

    выгодное положение


    Тимофей Бордачев: Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

    культура отмены


    Сергей Худиев: Мы не «отменяем» американцев

    мирная жизнь


    Игорь Караулов: Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS

    Блащак: Две первые установки американской РСЗО HIMARS прибыли в Польшу

    15 мая 2023, 14:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли в Польшу, сообщил местный министр национальной обороны Мариуш Блащак.

    По его словам, в понедельник в Польшу были доставлены две первые установки РСЗО HIMARS, передает ТАСС. Блащак добавил, что с их помощью необходимо «как можно сильнее укрепить польскую армию».

    Ранее глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что за два года Польша планирует создать самую мощную армию в Европе.

    Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской
    		   
    15 мая 2023, 12:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном.

    «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт.

    «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник.

    «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он.

    «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт.

    «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов.

    Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.

    Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.

    Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь.

    В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

    Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.

    В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам.

    Коментарии (69)
    Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова
    		   
    14 мая 2023, 16:43
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

    «Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу».

    Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике.

    Коментарии (38)
    Арестован поджигатель Су-24 на Новосибирском авиазаводе
    Суд арестовал мужчину, который поджег Су-24 на Новосибирском авиазаводе

    15 мая 2023, 09:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский райсуд в Новосибирске арестовал мужчину, обвиняемого в поджоге самолета Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.

    Согласно сообщению пресс-службы, постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. за поджог бомбардировщика Су-24 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, передает ТАСС.

    Коментарии (38)
    Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
    Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
    		   
    15 мая 2023, 00:43
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.

    После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.

    На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.

    Коментарии (33)
    Российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard
    Танкист ВС России в ДНР рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard
    		  
    15 мая 2023, 12:39
    Фото: PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, впрочем, последний отступил после первого же выстрела в его сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр», подчиненные которого участвовали в бою.

    По его словам, Leopard в субботу вышел «отработать российские позиции», однако российские танкисты выдвинулись на встречный бой. Боец с позывным «Тигр» добавил, что это был первый подобный случай.

    Российская дежурная бронегруппа «выдвинулась на прямую наводку», один из экипажей выстрелил по противнику, но не попал, после этого Leopard отступил, передает ТАСС.

    «Тигр» уточнил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС России, но благодаря разведке был оперативно обнаружен.

    Ранее министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении.

    Коментарии (15)
    В Госдуме заявили о болезни Лукашенко
    Депутат Госдумы Затулин: Президент Белоруссии Лукашенко заболел
    		   
    15 мая 2023, 01:59
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, сообщил изданию «Подъем» первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    Затулин сообщил, что ему известно о болезни Лукашенко, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет, «ничего такого сверхъестественного», это не COVID (вызываемое коронавирусом заболевание), «просто человек заболел», передает РИА «Новости».

    Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. При этом депутат Госдумы выразил мнение, что Лукашенко нуждается в определенном отдыхе.

    В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко 9 мая на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле посвященными Дню Победы мероприятиями в Минске.

    Коментарии (13)
    Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
    ТРТ: Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу на выборах президента Турции после вскрытия 99,9% урн уменьшился до 4,35 п. п.
    		   
    15 мая 2023, 06:20
    Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разрыв между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 процентного пункта, такие данные приводит гостелеканал ТРТ.

    По последним данным, Эрдоган набирает 49,34% голосов, его главный соперник – 44,99%, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил о своем лидерстве на прошедших в Турции выборах.

    Коментарии (16)
    Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
    		   
    14 мая 2023, 15:51
    Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.

    По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
    NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках

    14 мая 2023, 22:30

    Текст: Антон Никитин

    Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.

    По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.

    Коментарии (19)
    После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
    SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ

    15 мая 2023, 10:23

    Текст: Алина Власенко

    После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.

    Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».

    Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.

    Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.

    Коментарии (22)
    Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
    Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
    		   
    15 мая 2023, 11:01
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.

    «Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.

    Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.

    Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.

    Коментарии (16)
    Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
    Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
    		   
    15 мая 2023, 10:08
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.

    Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.

    В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.

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    Грузинские гиды вышли на пикет против конкурентов из России

    14 мая 2023, 17:30

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Пикет против проведения в Грузии экскурсий гидами-иностранцами, особенно россиянами, провели в воскресенье у здания Национальной администрации туризма в Тбилиси несколько десятков грузинских гидов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они заявили, что, во-первых, теряют работу, а во-вторых иностранные гиды искажают историю Грузии.

    «Гиды должны быть только гражданами Грузии и знать грузинский язык», – заявили участники акции.

    По их словам, эти требования должны быть утверждены законодательно.

    «Часто гиды из России рассказывают, например, что Грузия – чуть ли не российская губерния, – отметила одна из гидов. – Да и вообще они не могут знать о нашей родине то, что в деталях знаем мы. То есть речь о престиже профессии!».

    В интервью газете ВЗГЛЯД одна из экскурсоводов, член Ассоциации гидов Грузии, пожелавшая остаться неназванной, подтвердила, что «в связи с наплывом россиян увеличивается конкуренция, и это негативно сказывается на нашей работе».

    «Граждане России, переехавшие в Грузию за последний год, занимаются разными видами бизнеса, в том числе туристическим. Они очень активны в соцсетях, ориентируясь на своих соотечественников. Надо урегулировать законом этот вопрос. Закон Грузии должен защищать нас от такого засилья иностранцев», – отметила она.

    Согласно официальным данным, в Грузии находятся постоянно 60 тыс. россиян, а еще десятки тысяч приезжают как туристы.

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    В Москве-реке выловили сумку с автоматами и патронами
    Служба безопасности по прокату электросамокатов выловила два автомата и пять магазинов с патронами

    14 мая 2023, 17:25

    Текст: Валентина Григоренко

    В столице вместо выброшенных электросамокатов выловили два автомата и пять магазинов с патронами, сообщили в экстренных службах.

    Как указал источник, накануне служба безопасности по прокату электросамокатов обнаружила в Москве-реке предметы, похожие на средства индивидуальной мобильности. Отмечается, что приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку, оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами, передает ТАСС.

    Сейчас оружие и патроны направлены на экспертизу, в ходе которой будет установлено, пригодны ли они для стрельбы.

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    Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца
    Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца
    		   
    14 мая 2023, 18:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Олег Исайченко

    В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.

    «Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.

    «Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.

    «На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.

    Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

    Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.

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