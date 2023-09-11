Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.14 комментариев
Белоруссия закрыла посольство в Словакии
Правительство Белоруссии приняло постановление о закрытии посольства в Словакии
Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление правительства республики размещено на правовом интернет-портале страны.
Постановление было принято 8 сентября и вступит в силу 12 сентября, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года граждане, состоящие на консульском учете в Словакии, переводятся на консульский учет в дипмиссию Белоруссии в Австрии.