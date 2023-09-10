В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Взрывы произошли в Киеве
Не менее шести взрывов прогремело в Киеве
Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.
По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».
Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».
До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.