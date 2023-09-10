Взрывы произошли в Киеве

Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

Tекст: Антон Антонов

По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.