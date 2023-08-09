Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования

  • Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
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    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    Умерла Вера Васильева
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов
    Путин предложил Госдуме не информировать Совет Европы о военных положениях и ЧП
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    Госдеп открестился от принуждения Украины к боевым действиям
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

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    Новости
    14:32Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    14:30Зеленский сообщил о заседании ставки о наступлении ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    14:29В Сахалинской области открылся всероссийский молодежный форум «ОстроVа»

    На Сахалине 9 августа начал работу молодежный форум «ОстроVа», он входит в линейку событий Росмолодежи, туда прибыли 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 российских регионов.

    14:25Ростех обещал показать модернизированный АК-12 на форуме «Армия-2023»

    Ростех представит модернизированный АК-12 и новый комплект обмундирования на форуме «Армия-2023», сообщила пресс-служба госкорпорации.

    14:22Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    14:18Readovka запустила новый проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»

    В Москве проходит презентация нового проекта медиахолдинга Readovka «Всероссийский корпус медиа-волонтеров». Планируется, что он станет площадкой для обучения и поддержки пока широко не известных молодых авторов.

    14:12Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    14:12Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования

    В России в среду завершается этап регистрации кандидатов, исключение составляют четыре региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    13:57Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии

    Токио во главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает «бросаться надуманными обвинениями» в ядерном шантаже со стороны России, начисто позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, выразил мнение замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    13:53Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике

    Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    13:49На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори

    У работников рынка «Садовод» в столице зарегистрировано три случая кори, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

    13:45Германия решила оставить системы Patriot в Польше до конца года

    Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца этого года, сообщает агентство РАР.

    13:35Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

    13:30Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде

    За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.

    13:19МИД: Вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере не приблизит нормализацию ситуации

    Ввод войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    9 августа 2023, 14:12

    Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования

    В России в среду завершается этап регистрации кандидатов, исключение составляют четыре региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    «Сегодня завершается этап регистрации кандидатов по всей стране. Исключение составляют четыре новых субъекта. Напомню, они приняли решение о сокращении сроков избирательных действий, поэтому там срок подачи документов продлится до 17 августа, и у комиссий еще будет пять дней на принятие решений о регистрации», – приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

    В депутаты Госдумы выдвинуты 22 кандидата от семи партий. Один выдвинут в порядке самовыдвижения, зарегистрированы – 21, не представили пакет документов – двое. Отказов в регистрации нет

    В кандидаты на высшее должностное лицо региона в 21 субъекте выдвинуто 125 кандидатов. Из них 115 от 18 политических партий, 10 – самовыдвиженцы. Зарегистрированы 94 кандидата, 29 утратили статус кандидата, двум отказано в регистрации.

    Наибольшая конкуренция наблюдается на выборах в Алтайском крае, шесть кандидатов на должность губернатора.

    В Законодательные собрания регионов по единым округам в 16 регионах выдвинуто 6 тыс. 897 кандидатов от 13 политических партий. Зарегистрированы 6 тыс. 49 человек, на рассмотрении – 466, статус кандидата утратили 267. Отказано в регистрации 115 кандидатам.

    По одномандатным округам в 16 регионах выдвинуто 2 тыс. 379 кандидатов. Из них 2тыс. 284 – от 16 политических партий, 95 – самовыдвиженцы. Зарегистрировано 2219 кандидатов, двое находятся на рассмотрении. 123 утратили статус кандидата, а 35 отказано в регистрации.

    Полные данные по кандидатам на Единый день голосования доступны в Telegram-канале ЦИК России.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 21:55
    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

    Герой России Липовой: ВС РФ вынудили ВСУ использовать автодороги в качестве ВПП

    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    В результате российских ракетных ударов по авиабазам противника на Украине практически не осталось исправных взлетно-посадочных полос, ВСУ приходится использовать для этих целей автомобильные дороги, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Ранее об этом сообщила немецкая пресса.

    «На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных взлетно-посадочных полос (ВПП), откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».

    По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.

    «Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.

    По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.

    Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт.

    «Скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет нечем пускать их», – прогнозирует Липовой.

    О том, что Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу, пишет немецкое издание Bild. Это происходит под действием российских войск, которые пытаются уничтожать украинские авиабазы. В качестве аэродромов используются автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.

    Как узнало издание, новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.

    В конце прошлого месяца ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины. На этом аэродроме ранее базировались переоборудованные под стрельбу Storm Shadow самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Коментарии (25)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

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    8 августа 2023, 19:02
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько недель отдыхает в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, рассказал глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

    По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.

    Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.

    Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    8 августа 2023, 21:08
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, теперь бойца зовут Кевин Владимирович.

    «Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – рассказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

    Ранее Джонсон после победы в бою с россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Джонсон уже не раз выражал свою симпатию к России.

    Коментарии (19)
    9 августа 2023, 09:31
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.

    Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.

    О дате и месте прощания информация появится позднее.

    Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).

    Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.

    В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».

    Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».

    Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 19:46
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области

    Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил об освобождении пяти сел в регионе

    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области освобождены пять населенных пунктов за последние несколько дней, заявил руководитель администрации региона Виталий Ганчев.

    К освобожденным территориям в Харьковской области прибавилось еще пять населенных пунктов, заявил Ганчев в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ходе наступления заняли более выгодные позиции около села Ольшаны в Харьковской области.

    Коментарии (25)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

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    9 августа 2023, 12:10
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе

    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    @ Прокуратура Московской области/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».

    Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.

    В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.

    Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.

    До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

    Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.

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    8 августа 2023, 16:15
    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    За оскорбление русскоязычной пациентки в Молдавии врача отправили на курсы по этике

    Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    Tекст: Кристина Цыцура

    За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.

    В заявлении пресс-службы больницы говорится, что некоторые слова врача отклоняются от норм, предусмотренных в Кодексе этики медицинского работника и провизора, поэтому предложено применить в отношении него санкцию – отправить на курсы по этике, передает РИА «Новости».    

    Врач согласился с решением комиссии. Руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что подобное поведение противоречит ценностям учреждения.

    Ранее сообщалось, что Чернолев заявил женщине, что русских не оперирует. После этого врач продолжил изучать рентгеновский снимок и оскорблять пациентку, вместо пояснения диагноза.

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