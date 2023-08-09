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Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования
В России в среду завершается этап регистрации кандидатов, исключение составляют четыре региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Сегодня завершается этап регистрации кандидатов по всей стране. Исключение составляют четыре новых субъекта. Напомню, они приняли решение о сокращении сроков избирательных действий, поэтому там срок подачи документов продлится до 17 августа, и у комиссий еще будет пять дней на принятие решений о регистрации», – приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.
В депутаты Госдумы выдвинуты 22 кандидата от семи партий. Один выдвинут в порядке самовыдвижения, зарегистрированы – 21, не представили пакет документов – двое. Отказов в регистрации нет
В кандидаты на высшее должностное лицо региона в 21 субъекте выдвинуто 125 кандидатов. Из них 115 от 18 политических партий, 10 – самовыдвиженцы. Зарегистрированы 94 кандидата, 29 утратили статус кандидата, двум отказано в регистрации.
Наибольшая конкуренция наблюдается на выборах в Алтайском крае, шесть кандидатов на должность губернатора.
В Законодательные собрания регионов по единым округам в 16 регионах выдвинуто 6 тыс. 897 кандидатов от 13 политических партий. Зарегистрированы 6 тыс. 49 человек, на рассмотрении – 466, статус кандидата утратили 267. Отказано в регистрации 115 кандидатам.
По одномандатным округам в 16 регионах выдвинуто 2 тыс. 379 кандидатов. Из них 2тыс. 284 – от 16 политических партий, 95 – самовыдвиженцы. Зарегистрировано 2219 кандидатов, двое находятся на рассмотрении. 123 утратили статус кандидата, а 35 отказано в регистрации.
Полные данные по кандидатам на Единый день голосования доступны в Telegram-канале ЦИК России.