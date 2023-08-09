Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования

«Сегодня завершается этап регистрации кандидатов по всей стране. Исключение составляют четыре новых субъекта. Напомню, они приняли решение о сокращении сроков избирательных действий, поэтому там срок подачи документов продлится до 17 августа, и у комиссий еще будет пять дней на принятие решений о регистрации», – приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

В депутаты Госдумы выдвинуты 22 кандидата от семи партий. Один выдвинут в порядке самовыдвижения, зарегистрированы – 21, не представили пакет документов – двое. Отказов в регистрации нет

В кандидаты на высшее должностное лицо региона в 21 субъекте выдвинуто 125 кандидатов. Из них 115 от 18 политических партий, 10 – самовыдвиженцы. Зарегистрированы 94 кандидата, 29 утратили статус кандидата, двум отказано в регистрации.

Наибольшая конкуренция наблюдается на выборах в Алтайском крае, шесть кандидатов на должность губернатора.

В Законодательные собрания регионов по единым округам в 16 регионах выдвинуто 6 тыс. 897 кандидатов от 13 политических партий. Зарегистрированы 6 тыс. 49 человек, на рассмотрении – 466, статус кандидата утратили 267. Отказано в регистрации 115 кандидатам.

По одномандатным округам в 16 регионах выдвинуто 2 тыс. 379 кандидатов. Из них 2тыс. 284 – от 16 политических партий, 95 – самовыдвиженцы. Зарегистрировано 2219 кандидатов, двое находятся на рассмотрении. 123 утратили статус кандидата, а 35 отказано в регистрации.

Полные данные по кандидатам на Единый день голосования доступны в Telegram-канале ЦИК России.