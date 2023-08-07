Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ

  • ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
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    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Новости
    11:12Подросток зарезал девушку из-за ревности в Екатеринбурге

    15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге, сообщили СМИ.

    11:03Атаки на российские корабли вызвали рост цен на нефть

    Цены на нефтепродукты марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжают рост на фоне атак на российские морские суда: фьючерсы на американскую марку WTI поднялись почти до 83 долларов за баррель, Brent почти преодолела планку в 87 долларов.

    10:55Пушилин: Удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через ДНР

    Произошедшие накануне удары киевского режима по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута по ДНР, заявил на канале «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.

    10:45Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    10:41Посол заявил о решимости Катара не присоединяться к антироссийским санкциям

    Катар занял твердую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.

    10:31Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ

    Растет число жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ территории ДНР в связи с применением киевским режимом кассетных боеприпасов, заявил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    10:28На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали ставить пластырь

    Для закрытия пробоины атакованного украинским дроном российсого танкера «Сиг» изготовлен железный пластырь, его начали устанавливать, сообщили в Росморречфлоте.

    10:19Захарова заподозрила окружение Зеленского в черной трансплантологии

    Украинские власти покрывают бизнес в стране черных трансплантологов, более того, они потворствуют ему, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также, отметила она, существуют данные о причастности к подобной деятельности окружения президента Украины Владимира Зеленского.

    10:05Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:59Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    09:45МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    09:42Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

    Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.

    09:29ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:15Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

    Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.

    09:09В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

    Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

    7 августа 2023, 10:31

    Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ

    Врио главы ДНР Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами

    Tекст: Александра Юдина

    Растет число жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ территории ДНР в связи с применением киевским режимом кассетных боеприпасов, заявил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, Киев это делает целенаправленно, сознательно стремясь перегрузить российскую систему ПВО, ну или пытается – в ряде случаев иногда это получается, передает РИА «Новости».

    Ранее Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР.

    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    6 августа 2023, 17:51
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    @ t.me/pushilindenis

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (18)
    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (13)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (2)
    6 августа 2023, 13:08
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Волкова

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себя свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    «О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

    «В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

    «В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

    «Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

    «Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 13:36
    На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак украинских военных в районах Клещеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки ДНР.

    Отмечается, что за прошлые сутки на этом направлении российские войска уничтожили около 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

    В пресс-службе подчеркнули, что на Краснолиманском российские военные в течение суток успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

    Минобороны заявило, что на данном направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, и самоходная гаубица «Гвоздика».

    В ведомстве добавили, что на Южно-Донецком направлении ВС России отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного ДНР.

    В сообщении говорится, что потери Украины на данном направлении составили порядка 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», и артиллерийская система М777 производства США.

    В ведомстве указали, что на Запорожском направлении российские войска за сутки отразили две атаки противника в Запорожской области. В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30, уточнили в Telegram-канале Минобороны.

    На Херсонском направлении потери Украины за сутки составили до 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей

    Отмечается, что в районе Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой Украины.

    Пресс-служба сообщила, что средствами ПВО за минувшие сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, а также сбиты 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (2)
    6 августа 2023, 21:48
    ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    В заявлении говорится, что «около 15.00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения», передает РИА «Новости».

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 05:38
    Авиация поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Минобороны: Авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что поражение украинским войскам нанесено в районах н.п. Дылеевка и Новгородское, передает ТАСС.

    Кроме того, экипаж вертолета армейской авиации уничтожил украинскую БМП в районе Клещеевки.

    Помимо этого, с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» были уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab («Краб») польского производства, а также выведена из строя гаубица «Гвоздика» и ВМП ВСУ в ДНР, добавил Астафьев.

    Накануне в военном ведомстве сообщали, что российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (2)
    6 августа 2023, 13:22
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия отразила восемь атак и контратак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) и продолжила улучшать тактическое положение, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ успешно отразили восемь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

    В пресс-службе уточнили, что потери противника составили до 50 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 14:32
    В Донецком университете после обстрела ВСУ сгорели дипломы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, причиной стал пожар после обстрела ВСУ, сообщили в Минобрнауки России.

    Кроме того, сгорели серверы и компьютерные классы. Ведомство пообещало, что окажет университету необходимую помощь, передает РИА «Новости».

    ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, в городе начался пожар, его площадь в здании университета достигала 1,8 тыс. квадратных метров.

    Коментарии (0)
    7 августа 2023, 10:45
    Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь ветерану СВО в Забайкальском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    В Telegram-канале фонда указано, что команда филиала решительно осуждает случившееся, называя ситуацию недопустимой.

    «Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем, чтобы жители Забайкалья и России могли жить, работать, воспитывать детей», – подчеркнуто в сообщении.

    Филиал фонда заверил, что проживающий в селе Нерчинский Завод ветеран и его семья получат всю необходимую помощь, а социальные координаторы встретятся с семьей пострадавшего, чтобы поддержать его родных, пока он проходит лечение.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (4)
    7 августа 2023, 10:05
    Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Врио главы ДНР Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, южнодонецкое направление остается горячей точкой, в эпицентре находятся пункты Старомайорское и Урожайное, передает ТАСС.

    Также Пушилин заметил, что зафиксирован ряд улучшений на Авдеевском направлении, где российские подразделения с трудом, но продвигаются. ВСУ при этом несут большие потери, как в живой силе, так и в технике.

    По словам врио главы ДНР, одним из самых успешных в вопросе улучшения позиций остается Краснолиманское направление.

    Касательно ситуации на линии соприкосновения в ДНР, Пушилин отметил напряженность, однако заверил, что задача контролируемая.

    Ранее сообщалось, что сконцентрировавшие свои силы под Старомайорским ВСУ находятся в ловушке и несут серьезные потери под ударами российской артиллерии.

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    7 августа 2023, 10:55
    Пушилин: Удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через ДНР

    Врио главы ДНР Пушилин заверил, что удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через республику

    Tекст: Александра Юдина

    Произошедшие накануне удары киевского режима по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута по ДНР, заявил на канале «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.

    По его словам, не наблюдается никаких очередей, ситуация полностью контролируемая, сухопутный коридор по территории ДНР безопасен, насколько это возможно, передает ТАСС.

    Также глава ДНР заверил, что во избежание возникновения очередей власти и волонтерские организации приняли все необходимые меры.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

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