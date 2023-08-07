Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

  • ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
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    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Новости
    10:05Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:59Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    09:45МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    09:42Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

    Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.

    09:29ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:15Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

    Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.

    09:09В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

    Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

    08:58Раскрыта основная тема переговоров Путина и Эрдогана в августе

    Тема возобновления черноморской зерновой инициативы будет одной из основных тем на возможных очных переговорах российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщает местный осведомленный диписточник.

    08:49Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

    Золотовалютные резервы России сократились в мае на 11,6 млрд долларов – до 584,2 миллиарда, в итоге страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими активами.

    08:40Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    08:31InfoBRICS: Зеленский не одобрит решения США тратить деньги на Тайвань

    Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS выразил мнение, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

    08:24Цены на нефть незначительно снизились

    Мировые цены на нефть в понедельник незначительно снизились на фоне оценок инвесторами рыночных перспектив и новостей прошедших выходных.

    08:18УВЗ отметил 50-летие танка Т-72 модернизацией под нужды СВО

    Танк Т-72, который празднует 50-летний юбилей принятия на вооружение, не исчерпал модернизационный потенциал, сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», где он был создан.

    07:56На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    07:39В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    7 августа 2023, 10:05

    Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Врио главы ДНР Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, южнодонецкое направление остается горячей точкой, в эпицентре находятся пункты Старомайорское и Урожайное, передает ТАСС.

    Также Пушилин заметил, что зафиксирован ряд улучшений на Авдеевском направлении, где российские подразделения с трудом, но продвигаются. ВСУ при этом несут большие потери, как в живой силе, так и в технике.

    По словам врио главы ДНР, одним из самых успешных в вопросе улучшения позиций остается Краснолиманское направление.

    Касательно ситуации на линии соприкосновения в ДНР, Пушилин отметил напряженность, однако заверил, что задача контролируемая.

    Ранее сообщалось, что сконцентрировавшие свои силы под Старомайорским ВСУ находятся в ловушке и несут серьезные потери под ударами российской артиллерии.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (24)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (43)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

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    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

    Коментарии (29)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (27)
    4 августа 2023, 12:38
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева

    Tекст: Алина Власенко

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.

    В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 17:08
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (9)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

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    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

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    5 августа 2023, 18:30
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром

    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    @ mil.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».

    По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

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    5 августа 2023, 20:17
    Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    Разведчик с позывным «Горец» рассказал о выкуривании ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    По его словам, разведчики выкуривают ВСУ с их позиций с минометчиками, артиллеристами. Работают и штурмовики, и пехота, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

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