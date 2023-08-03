В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским крупные силы и пытаются его отбить, попадая то на мины, то под артиллерию, передает ТАСС.

Гагин добавил, что населенный пункт стал для украинских военных ловушкой, при помощи которой сокращается их численность.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями.