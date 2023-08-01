Пушилин: ВСУ не считаются с потерями в боях за Старомайорское

Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

Tекст: Дарья Волкова

«Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

«Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

«К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

«Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.