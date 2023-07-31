Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери
Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что противник понес большие потери в личном составе и в технике, передает ТАСС.
Кроме того, добавил Пушилин, самые ожесточенные бои между российскими силами и ВСУ в последние дни шли на угледарском направлении в ДНР.
На прошлой неделе российские силы улучшили позиции на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.