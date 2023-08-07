Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.7 комментариев
В Таджикистане грузовик врезался в дома, погибли десять человек
В Таджикистане грузовик врезался в дома и другие автомобили, погибли десять человек
По меньшей мере десять человек погибли в результате крупного ДТП с участием грузовика в городе Куляб в Хатлонской области Таджикистана, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям при главе республики.
Источник ТАСС сообщил, что еще 14 человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
ДТП, вызванное отказом тормозов у грузовика, произошло 6 августа. Машина врезалась в дома и другие автомобили.
15 июля на трассе М-1 «Беларусь» в районе Одинцово грузовик Scania протаранил 15 легковых автомобилей.