Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.6 комментариев
Взрывы прогремели в окрестностях Дамаска
Al Ekhbariya: В окрестностях Дамаска слышны взрывы, работает система ПВО
В пригороде сирийской столицы, города Дамаска, в ночь на понедельник, 7 августа, прозвучали взрывы, сообщают СМИ.
По информации телеканала Al Ekhbariya, воздушную атаку отражают системы противовоздушной обороны.
Канал сообщает, что удары по предместьям Дамаска наносит израильская авиация, передает ТАСС.
В середине июля российская сторона сообщала, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по складским объектам в сирийской провинции Дамаск, двое сирийских военнослужащих получили ранения.