Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Медведев: Переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде

Tекст: Валентина Григоренко

Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение в Джидде о создании рабочей группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским, и отметил, что переговоры по вопросу Украины могут быть успешными только при участии обеих сторон и только если учитывать текущие реалии, включая новые российские регионы, передает ТАСС.

Политик заявил о ненадобности переговоров, поскольку «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». По его словам, при этом «трудно осуждать желание закончить войну», но все предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий». К таким условиям он отнес участие в переговорах обеих сторон, учет исторического контекста и учет текущих реалий.

Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.