Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В приоритетах – дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений. Будет обновляться, становиться современнее и облик вокзалов в российских городах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Мы последовательно идём вперёд и вместе с вами обязательно решим все стоящие перед нами задачи, следуя чётким принципам – базовым как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. А это безопасность, надёжность, скорость, доступность и комфорт», – передает РИА «Новости» слова президента.

Путин также подчеркнул вклад представителей разных профессий в развитие железнодорожной отрасли.

«Свой вклад в развитие этой важнейшей, стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры», – заявил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что российские железнодорожники активно содействуют в развитии транспортной системы в стране, в том числе в новых регионах России.

«При вашем активном участии идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе», – добавил Путин.

Он отметил древность традиций железнодорожной отрасли, а также подчеркнул подвиги железнодорожников во время Великой Отечественной Войны. Помимо этого, президент выделил заслуги работников отрасли в построении и дальнейшем вводе в эксплуатацию Транссиба и БАМа. Глава государства также сообщил о разработке новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, подчеркнув, что они укрепят технологическую независимость страны.

В конце обращения Путин поблагодарил всех железнодорожников России за ответственное отношение к работе и преданность профессии.