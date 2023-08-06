Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Белоусов заявил о готовности России к созданию отрасли беспилотных систем
Российская промышленность готова к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023».
У страны есть далеко не все, но тут можно все изготовить на уровне образцов, прототипов, сказал вице-премьер, передает ТАСС.
Он отметил, что линейка беспилотных авиационных систем «практически полная».