Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Минобороны: На Краснолиманском направлении отбиты две атаки
Подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы, заявил руководитель пресс-центра группы Александр Савчук.
ВСУ пытались атаковать двумя штурмовыми группами двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, сказал Савчук, передает ТАСС.
Украинская сторона потеряла до 100 человек, четверо военнослужащих сдались в плен, уничтожены два пикапа и боевая бронированная машина.
Ранее в субботу Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР.