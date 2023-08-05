Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Молдавии
На юге Молдавии шесть вагонов с зерном грузового состава сошли с рельсов, пути были повреждены из-за жары, сообщило госпредприятие «Железная дорога Молдавии».
В сообщении предприятия уточняется, что ЧП произошло на участке Кульма – Чадыр-Лунга, предварительная причина аварии – экстремально высокая температура, из-за которой рельсы оказались повреждены, передает ТАСС.
Ранее грузовые вагоны сошли с рельсов в Тюменской области.