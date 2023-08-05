Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем
Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A
Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.
В Telegram-канале ведомства, что истребитель Су-30 был поднят для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации. Цель была опознана как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.
При приближении российского самолета беспилотник США развернулся от государственной границы, после чего российский истребитель вернулся на аэродром.
Ранее два Су-27 перехватили самолеты ВВС Британии над Черным морем.