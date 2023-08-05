Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Курской области

  • С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль
    МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    18 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    10:06По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    В субботу утром во всех регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

    09:59Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Курской области

    С украинского беспилотника в городе Рыльске Курской области сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    09:54Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе

    Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.

    09:26Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    09:14В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    08:51Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.

    08:40Россиянам сказали, когда после аномальной жары придет похолодание

    Кратковременные дожди и похолодание до 18–23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине следующей недели на смену аномальной жаре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    08:33Шойгу вручил награды российским военным в зоне СВО

    Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.

    08:21С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    07:44ВС России сорвали ротацию украинских военных у Никольского в ДНР

    Российские военные не дали украинским подразделениям провести перегруппировку у Никольского в ДНР, заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    07:17Росморречфлот назвал причиной повреждения танкера в Керченском проливе морской дрон

    Танкер Sig, атакованный в Керченском проливе, подвергся нападению морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

    06:53Укусивший инспектора охотнадзора амурский тигр умер по неизвестной причине

    В Хабаровском крае умер амурский тигр без клыка, ранее ранивший инспектора охотнадзора, животное погибло в центре реабилитации, причина смерти не установлена, сообщил центр «Амурский тигр».

    06:13ВС России уничтожили до 90 украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

    Российские военные пресекли попытки украинских штурмовых групп атаковать, ВСУ потеряли до 90 бойцов, сообщили в Министерстве обороны России, заявил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    05:51Трамп заявил, что обвинения в его адрес помогут ему стать президентом США

    Экс-президент США Дональд Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года, такое заявление он сделал на мероприятии Республиканской партии в Алабаме.

    05:21Минобороны показало боевую работу спецпоезда «Волга» в зоне СВО

    Министерство обороны опубликовало видео с боевой работой специального поезда «Волга» железнодорожных войск ЗВО в зоне специальной военной операции.

    5 августа 2023, 09:59

    Украинский дрон сбросил взрывные устройства в Курской области

    Губернатор Старовойт: В Курской области с беспилотника сбросили взрывные устройства

    Tекст: Ольга Никитина

    С украинского беспилотника в городе Рыльске Курской области сброшены взрывные устройства, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава области в своем Telegram-канале рассказал, что обошлось без пострадавших. В результате сброса взрывных устройств оказались повреждены окна в двух административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла.

    К месту происшествия прибыли представители силовых структур и следственных органов.

    Старовойт обратился к местным жителям с призывом не трогать обломки, если они будут обнаружены, и сообщить по телефону «112».

    14 июля в Курчатове Курской области упал беспилотник.

    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

    Коментарии (29)
    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

    Коментарии (4)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 12:38
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева

    Tекст: Алина Власенко

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.

    В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 18:50
    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью телеканалу рассказал, чем, по его мнению, отличаются россияне от украинцев.

    Помимо этого, Данилов заявил, что россияне – это азиаты, люди, принадлежащие другой культуре и с чуждым менталитетом. По его мнению, украинцы человечнее, чем русские.

    «Я извиняюсь, я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность», – передает слова Данилова Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Ранее Данилов заявил, что СБУ причастны к терактам на Крымском мосту.

    Коментарии (49)
    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

    Коментарии (14)
    4 августа 2023, 14:52
    В Италии назвали три козыря России против Украины

    La Repubblica: У России есть три козыря против Украины

    В Италии назвали три козыря России против Украины
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    Он обратил внимание на то, что ВСУ сбавили темп наступления, поэтому Запад боится, что оно сойдет на нет. При этом на российской стороне мощная оборона и тактика боевых генералов, а украинские силы так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, передает РИА «Новости».

    Ди Фео пишет, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство в Киеве и у союзников. Существуют опасения, что ВСУ не смогут к осени вытеснить российские войска с занятых территорий. Это, отмечает журналист, создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане.

    Сценарий, при котором бросок ВСУ в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года Ди Фео считает катастрофическим, поскольку это позволит России еще сильнее укрепиться.

    Обозреватель полагает, что украинским войскам не удастся занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября, тогда у России будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Киева.

    Поэтому, считает Ди Фео, в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, каким образом Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 20:34
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    Он предложил заменить гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ». По словам скульптора, никаких звезд на мечах князей раньше не было.

    Ранее с щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (18)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (16)
    4 августа 2023, 13:15
    FT: Попытки Киева заручиться поддержкой стран Глобального Юга терпят неудачу

    Financial Times: Попытки Украины заручиться поддержкой стран Глобального Юга терпят неудачу

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки Киева завоевать поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу в связи с недостаточной политической координацией и из-за проблем с целеполаганием, сообщает газета Financial Times.

    Отмечается, что Киев предпринял шаги по улучшению дипломатического взаимодействия со странами за пределами евроатлантического региона, но такие усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надежных механизмов координации и четких целей, передает ТАСС.

    Также газета указывает, что в ходе встречи между представителями администрации президента и МИД Украины и экспертами по международной политике предполагалось выработать способы обеспечения поддержки Киева со стороны Индии, Индонезии, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, ЮАР и Бразилии.

    Так, по словам одного из участников мероприятия, эксперты предложили Киеву «разбить международные резолюции» по российской спецоперации на две части, чтобы развивающиеся страны могли «осудить действия России», но «не присоединяться к штрафным мерам» против нее.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Глобальному Югу навязывают условия киевского режима.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 04:47
    МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борту поврежденного в результате атаки с украинской стороны танкера в Керченском проливе находятся 11 человек, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

    Экипаж остается на судне, его оттуда не снимали, никто не пострадал, сообщили ТАСС в центре.

    Там добавили, что разлива топлива не произошло. Судно шло под российским флагом.

    Ранее сообщалось, что в Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины.

    Коментарии (4)
    Главное
    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    Авария со стрельбой произошла около Кремля
    Минобороны показало боевую работу спецпоезда «Волга» в зоне СВО
    Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на украинцев

    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

    Перейти в раздел

    США захотели стать частью зерновой сделки

    Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Эти слова меняют в ситуации многое. Однако верить им нельзя. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации

    Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска морскими дронами ставит вопрос о предотвращении таких нападений в будущем. Как говорят в экспертной среде, обнаружение беспилотников должно происходить заранее. Для этого могут применяться как специализированные буи, так и авиация. Как создать наиболее эффективную систему постоянного контроля российской акватории и в какие сроки это можно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............