Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.9 комментариев
Россия нарастила золотовалютные резервы
ЦБ: Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 1 млрд долларов
Объем международных резервов России на 25 августа составил 580,5 млрд долларов, за неделю увеличившись на 1 млрд долларов, свидетельствуют данные Банка России.
В сообщении ЦБР говорится, что рост на 0,2% произошел преимущественно вследствие повышения цен на золото, передает ТАСС.
На 18 августа объем резервов составлял 579,5 млрд долларов.
Международные, или золотовалютные, резервы – это высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и российского правительства, которые включают средства в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резерва в МВФ и монетарного золота.