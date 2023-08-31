Русскую бабушку известного хоккеиста захотели депортировать из Латвии

Tекст: Вера Басилая

Латвийские СМИ пишут, что Ирина Шилова оказалась гражданкой России, а не только русской по национальности, и теперь из-за того, что она не сдала экзамен по латвийскому языку, ей грозит депортация, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Местная активистка Ольга Петкевич в соцсетях призвала латышей «очнуться». Она напомнила, что выдающийся вратарь сборной стал таким благодаря российской пенсии его бабушки, которой она оплачивала тренировки внука. Таким образом, Петкевич уже собрала 10 тыс. подписей за отмену языковых проверок граждан России.

Напомним, в сентябре прошлого года в Латвии были приняты поправки к закону об иммиграции, аннулировавшие постоянные виды на жительство, ранее выданные гражданам России, проживающим в этой прибалтийской республике. Их обязали подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждет стариков в Латвии, не сдавших экзамен на знание языка.