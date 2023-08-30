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Эксперт сравнил украинские атаки БПЛА с действиями Саддама Хусейна
У Киева сложилось мнение, что атаки по российской территории могут приблизить победу, но в реальности они ведут к противоположному результату, считает военный эксперт Илья Крамник.
«В целом это примерно то же понимание роли и значения стратегических атак, что было, например, у товарища Саддама Хусейна в 1991-м, ну и понятно, что оно исходно ограничено доступным инструментом», – написал он в Telegram.
При этом, отметил Крамник, когда стратегические атаки проводятся, а возможности делать их такими, чтобы они влияли на способность противника вести войну – нет, то эффект у них получается обратный. Противник, подвергаясь атакам, но не теряя возможности вести войну, в итоге дополнительно мотивируется сделать все необходимое, чтобы лишить своего оппонента возможности эти атаки проводить», – пояснил он.
Эксперт пояснил, что возможности в данном вопросе у России и Украины несколько различны.
«Таким образом, главный эффект, который оказывают украинские атаки дронов, сводится к тому, что каждая следующая такая атака, особенно результативная, становится дополнительным доводом в пользу необходимости упразднения текущей версии украинской государственности и установления в Киеве подконтрольной России администрации. Впрочем, нельзя исключать, что это и является стратегической целью планировщиков соответствующих атак», – заключил военный эксперт.
В 1991 году Ирак под руководством его лидера Саддама Хусейна был вынужден вывести свои войска из Кувейта в результате так называемой Войны в заливе.
Напомним, в результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76.