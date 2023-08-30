Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.